В Киеве сегодня без осадков, температура до +20°
В столице сегодня похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 1 августа, в Киеве без осадков, температура до +20°.
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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 3,9 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:23, а зайдет в 20:44.
Как сообщал УНИАН, 1 августа в Украине будет без осадков, в большинстве регионов похолодает.
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Погода в Украине
- Винница+23°... +13°
- Днепр+24°... +13°
- Донецк+22°... +13°
- Житомир+21°... +12°
- Запорожье+24°... +14°
- Ивано-Франковск+26°... +15°
- Киев+20°... +13°
- Кировоград+24°... +11°
- Луганск+22°... +14°
- Луцк+25°... +15°
- Львов+23°... +13°
- Николаев+28°... +15°
- Одесса+30°... +16°
- Полтава+21°... +13°
- Ровно+24°... +12°
- Симферополь+33°... +18°
- Сумы+19°... +12°
- Тернополь+24°... +13°
- Харьков+20°... +13°
- Херсон+29°... +15°
- Хмельницкий+24°... +14°
- Черкассы+22°... +12°
- Чернигов+20°... +12°
- Черновцы+25°... +16°
Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:77 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:9 %
Восход:06:10
Закат20:21
Видимость:16 км
Фаза луны:
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