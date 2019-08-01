В Киеве сегодня без осадков, температура до +20°

08:30, 1 августа 2019
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В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня похолодает / lifekiev.com
В Киеве сегодня похолодает / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 1 августа, в Киеве без осадков, температура до +20°. 

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 3,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:23, а зайдет в 20:44.

Как сообщал УНИАН, 1 августа в Украине будет без осадков, в большинстве регионов похолодает.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#похолодание
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