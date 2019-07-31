В Киеве сегодня температура до +23°, без осадков
В столице сегодня немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 31 июля без осадков, температура до +23°.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на август
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +19°. Ветер северный и северо-западный, до 5,2 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:22, а зайдет в 20:45.
Как сообщал УНИАН, в среду, 31 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +35°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +11°
- Днепр+29°... +12°
- Донецк+27°... +11°
- Житомир+24°... +10°
- Запорожье+29°... +13°
- Ивано-Франковск+28°... +15°
- Киев+23°... +13°
- Кировоград+28°... +11°
- Луганск+26°... +12°
- Луцк+25°... +12°
- Львов+26°... +13°
- Николаев+32°... +16°
- Одесса+35°... +18°
- Полтава+26°... +11°
- Ровно+24°... +10°
- Симферополь+33°... +20°
- Сумы+22°... +11°
- Тернополь+27°... +11°
- Харьков+25°... +12°
- Херсон+34°... +16°
- Хмельницкий+26°... +10°
- Черкассы+26°... +10°
- Чернигов+22°... +11°
- Черновцы+28°... +17°
Виргиния, США
+ 22 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:81 %
Давление:754 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков:45 %
Восход:06:09
Закат20:22
Видимость:16 км
Фаза луны:
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