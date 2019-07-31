В Киеве сегодня температура до +23°, без осадков

В столице сегодня немного похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 31 июля без осадков, температура до +23°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +19°. Ветер северный и северо-западный, до 5,2 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:22, а зайдет в 20:45.

Как сообщал УНИАН, в среду, 31 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +35°.

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