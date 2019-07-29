В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +31°
В столице сегодня будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, 29 июля в Киеве без осадков, температура до +31°.
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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +31°, вечером - до +26°. Ветер северный и северо-западный, до 2,5 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:16, а зайдет в 20:51.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 29 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +35°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +18°
- Днепр+32°... +19°
- Донецк+32°... +18°
- Житомир+30°... +19°
- Запорожье+32°... +20°
- Ивано-Франковск+31°... +17°
- Киев+30°... +19°
- Кировоград+32°... +18°
- Луганск+32°... +18°
- Луцк+32°... +19°
- Львов+31°... +17°
- Николаев+33°... +20°
- Одесса+34°... +19°
- Полтава+30°... +18°
- Ровно+32°... +18°
- Симферополь+34°... +19°
- Сумы+29°... +15°
- Тернополь+32°... +16°
- Харьков+30°... +18°
- Херсон+34°... +20°
- Хмельницкий+31°... +15°
- Черкассы+32°... +18°
- Чернигов+29°... +17°
- Черновцы+30°... +16°
Виргиния, США
+ 22 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:50 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:07
Закат20:24
Видимость:16 км
Фаза луны:
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