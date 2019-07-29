В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +31°

В столице сегодня будет жарко.

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Согласно данным Погода УНИАН, 29 июля в Киеве без осадков, температура до +31°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +31°, вечером - до +26°. Ветер северный и северо-западный, до 2,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:16, а зайдет в 20:51.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 29 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +35°.

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