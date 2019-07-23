Центр Румынии накрыло мощное наводнение (видео)
Наибольший ущерб непогода нанесла животным.
Мощное наводнение накрыло центр Румынии.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Стихия затопила поселок Телмечел - всего за 20 минут на улицах образовались реки, часть домов было повреждено, а припаркованные автомобили просто поплыли. Смыло и местный мост.
Наибольший ущерб непогода нанесла животным - наводнение погубило четыре десятка цыплят и четырех собак. Тогда как люди отделались испугом.
Сейчас на улице работают спасатели, а местные жители пытаются убрать последствия этого наводнения.
Мощное наводнение накрыло центр Румынии
Как сообщал УНИАН, в результате наводнений, вызванных проливными дождями, в Индии погибли более 150 человек.
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