Центр Румынии накрыло мощное наводнение (видео)

Наибольший ущерб непогода нанесла животным.

Стихия затопила поселок Телмечел / скриншот

Мощное наводнение накрыло центр Румынии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Стихия затопила поселок Телмечел - всего за 20 минут на улицах образовались реки, часть домов было повреждено, а припаркованные автомобили просто поплыли. Смыло и местный мост.

Наибольший ущерб непогода нанесла животным - наводнение погубило четыре десятка цыплят и четырех собак. Тогда как люди отделались испугом.

Сейчас на улице работают спасатели, а местные жители пытаются убрать последствия этого наводнения.

Как сообщал УНИАН, в результате наводнений, вызванных проливными дождями, в Индии погибли более 150 человек.