Центр Румынии накрыло мощное наводнение (видео)

18:31, 23 июля 2019
196
0

Наибольший ущерб непогода нанесла животным.

Стихия затопила поселок Телмечел / скриншот
Стихия затопила поселок Телмечел / скриншот

Мощное наводнение накрыло центр Румынии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жертвами сильных дождей в Китае стали три человека

Стихия затопила поселок Телмечел - всего за 20 минут на улицах образовались реки, часть домов было повреждено, а припаркованные автомобили просто поплыли. Смыло и местный мост.

Наибольший ущерб непогода нанесла животным - наводнение погубило четыре десятка цыплят и четырех собак. Тогда как люди отделались испугом.

Сейчас на улице работают спасатели, а местные жители пытаются убрать последствия этого наводнения.

Как сообщал УНИАН, в результате наводнений, вызванных проливными дождями, в Индии погибли более 150 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #наводнение#Румыния
Читайте также
Центр Румынии накрыло мощное наводнение (видео) Центр Румынии накрыло мощное наводнение (видео)
Прогноз погоды на завтра: почти всю Украину зальют дожди (видеопрогноз) Прогноз погоды на завтра: почти всю Украину зальют дожди (видеопрогноз)
В результате лесных пожаров в Португалии пострадали 30 человек В результате лесных пожаров в Португалии пострадали 30 человек
На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение на 23 июля На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение на 23 июля
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +23°
В Киеве завтра без осадков, температура днем до +23° В Киеве завтра без осадков, температура днем до +23°
Прогноз погоды на завтра: в Украине пройдут дожди с грозами (видеопрогноз) Прогноз погоды на завтра: в Украине пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
87 %
748 мм
3.4 м/с
84 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять