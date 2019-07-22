Жертвами наводнений в Индии стали более 150 человек

10:48, 22 июля 2019
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Почти 100 человек погибли в штате Бихар.

Наводнение в Индии / REUTERS
Наводнение в Индии / REUTERS

В результате наводнений, вызванных проливными дождями, погибли более 150 человек.

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Почти 100 человек погибли в штате Бихар, который в наибольшей степени пострадал от наводнения, около 50 человек погибли в штате Ассам, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ. 

В штатах Мизорам и Уттар-Прадеш тоже есть погибшие от стихийного бедствия. 

В Индии сезон дождей начинается с июня и продолжается до сентября, в это время регулярно случаются грозы, ливни и, соответственно, наводнения и селевые потоки.

Напомним, два человека погибли, более 540 тыс. пострадали в результате проливных дождей, вызвавших наводнения в провинции Фуцзянь на востоке Китая.

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Теги: #погода#наводнение
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