В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +22°
Завтра в столице немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 24 июля в Киеве пройдет дождь, температура до +22°.
На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение на 23 июля
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +19°. Ветер переменный, до 5,6 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:12, а зайдет в 20:55.
Как сообщал УНИАН, в среду, 24 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +29°.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +14°
- Днепр+28°... +16°
- Донецк+29°... +16°
- Житомир+24°... +14°
- Запорожье+27°... +17°
- Ивано-Франковск+21°... +13°
- Киев+24°... +15°
- Кировоград+27°... +13°
- Луганск+31°... +17°
- Луцк+24°... +15°
- Львов+20°... +13°
- Николаев+28°... +17°
- Одесса+28°... +16°
- Полтава+27°... +14°
- Ровно+24°... +13°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+26°... +13°
- Тернополь+23°... +13°
- Харьков+24°... +17°
- Херсон+30°... +17°
- Хмельницкий+24°... +13°
- Черкассы+26°... +13°
- Чернигов+23°... +15°
- Черновцы+24°... +15°
Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:87 %
Давление:748 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:84 %
Восход:06:02
Закат20:29
Видимость:16 км
Фаза луны:
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