В Киеве завтра без осадков, температура днем до +23°
Вечером в столице до +19°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 23 июля, в Киеве без осадков, температура до +23°.
Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +19°. Ветер западный и северо-западный, до 4,1 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:11, а зайдет в 20:56.
Как сообщал УНИАН, 23 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге и востоке температура до +32°.
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- Винница+25°... +15°
- Днепр+33°... +18°
- Донецк+32°... +16°
- Житомир+24°... +15°
- Запорожье+32°... +19°
- Ивано-Франковск+27°... +14°
- Киев+25°... +15°
- Кировоград+32°... +15°
- Луганск+31°... +16°
- Луцк+25°... +14°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+33°... +18°
- Одесса+31°... +18°
- Полтава+31°... +17°
- Ровно+26°... +14°
- Симферополь+33°... +17°
- Сумы+30°... +16°
- Тернополь+25°... +14°
- Харьков+31°... +18°
- Херсон+32°... +19°
- Хмельницкий+25°... +15°
- Черкассы+30°... +15°
- Чернигов+23°... +15°
- Черновцы+27°... +17°
Виргиния, США
+ 24 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:78 %
Давление:751 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков:45 %
Восход:06:01
Закат20:30
Видимость:16 км
Фаза луны:
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