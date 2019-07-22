В Киеве завтра без осадков, температура днем до +23°

Вечером в столице до +19°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 23 июля, в Киеве без осадков, температура до +23°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +19°. Ветер западный и северо-западный, до 4,1 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:11, а зайдет в 20:56.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге и востоке температура до +32°.

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