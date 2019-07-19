Синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает
Жара в Украине продлится недолго.
Жаркая погода продлится в Украине недолго: уже 23 июля вновь похолодает.
В Украине сегодня потеплеет, местами температура до +31° (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Так, 20-21 июля температура воздуха в Украине повысится. В южной части, на востоке и в большинстве центральных областей ожидается +27...+32 градуса.
На западе и севере до +24...+29, местами до +30 градусов.
Кратковременные дожди с локальными грозами пройдут в западных, северных областях, в субботу также на Винничине и Одесщине.
В Киеве в субботу ожидается преимущественно сухая погода, днем температура +25...+27 градусов. В воскресенье в столице вероятность дождя выше, но и теплее, до +26...+29 градусов.
В понедельник синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится, на юге жара даже усилится. А вот во вторник, 23 июля, северный ветер принесет ощутимое похолодание.
Напомним, на выходных в Украине будет жарко, в западных областях пройдут дожди с грозами.
Погода в Украине
- Винница+24°... +13°
- Днепр+27°... +15°
- Донецк+29°... +14°
- Житомир+24°... +13°
- Запорожье+27°... +16°
- Ивано-Франковск+25°... +11°
- Киев+24°... +14°
- Кировоград+26°... +14°
- Луганск+28°... +14°
- Луцк+25°... +14°
- Львов+25°... +12°
- Николаев+28°... +17°
- Одесса+30°... +16°
- Полтава+25°... +14°
- Ровно+25°... +13°
- Симферополь+30°... +16°
- Сумы+24°... +13°
- Тернополь+25°... +11°
- Харьков+25°... +15°
- Херсон+28°... +16°
- Хмельницкий+24°... +12°
- Черкассы+26°... +13°
- Чернигов+24°... +14°
- Черновцы+26°... +14°