Синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает

15:09, 19 июля 2019
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Жара в Украине продлится недолго.

На следующей неделе в Украине похолодает / galleryua.com, viktort
На следующей неделе в Украине похолодает / galleryua.com, viktort

Жаркая погода продлится в Украине недолго: уже 23 июля вновь похолодает.

В Украине сегодня потеплеет, местами температура до +31° (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, 20-21 июля температура воздуха в Украине повысится. В южной части, на востоке и в большинстве центральных областей ожидается +27...+32 градуса.

На западе и севере до +24...+29, местами до +30 градусов.

Кратковременные дожди с локальными грозами пройдут в западных, северных областях, в субботу также на Винничине и Одесщине.

В Киеве в субботу ожидается преимущественно сухая погода, днем температура +25...+27 градусов. В воскресенье в столице вероятность дождя выше, но и теплее, до +26...+29 градусов.

В понедельник синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится, на юге жара даже усилится. А вот во вторник, 23 июля, северный ветер принесет ощутимое похолодание.

Напомним, на выходных в Украине будет жарко, в западных областях пройдут дожди с грозами.

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Теги: #погода#жара#похолодание
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