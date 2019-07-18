Жара продлится недолго: синоптик предупредила о новой волне похолодания в Украине
На выходных в Украине будет тепло.
С 19 июля в Украине потеплеет, однако жаркая погода будет держаться недолго - уже на следующей неделе ожидается похолодание.
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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.
Завтра жара охватит южную часть, восток Украины и большинство центральных областей. Температура воздуха в течение дня будет достигать +28...+33 градусов. На остальной территории Украины также существенно потеплеет, ожидается +25...+30 градусов. В Карпатах будет традиционно свежее, +17...+23 градуса.
Дожди с локальными грозами наиболее вероятны в западной части Украины и на севере. Во время гроз возможны шквалы и сильные кратковременные ливни. 19-20 июля местами дождь с грозой пройдет в Одесской области.
В начале следующей недели высокая температура воздуха в Украине удержится. Столбики термометров в дневные часы будут достигать +25...+32 градусов. Но со вторника на западе и севере Украины, а также на Харьковщине, снова ожидается похолодание. Температура воздуха снизится до +21...+25 градусов.
В Киеве 19-21 июля ожидается существенное потепление. Температура воздуха повысится до +25...+29 градусов. Возможны локальные дожди с грозами.
Начало следующей недели в Киеве будет теплым, до +26...+27 градусов. Однако уже в среду в столице похолодает до +21...+23 градусов. Дожди и грозы будут чередоваться с солнцем и сухой погодой.
Напомним, 18 июля в Украине практически без осадков, на юге температура до +30°.
Погода в Украине
- Винница+21°... +11°
- Днепр+27°... +14°
- Донецк+29°... +13°
- Житомир+21°... +12°
- Запорожье+29°... +14°
- Ивано-Франковск+23°... +10°
- Киев+21°... +13°
- Кировоград+24°... +12°
- Луганск+29°... +15°
- Луцк+21°... +11°
- Львов+21°... +9°
- Николаев+28°... +14°
- Одесса+30°... +14°
- Полтава+24°... +13°
- Ровно+22°... +10°
- Симферополь+31°... +16°
- Сумы+22°... +12°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+26°... +14°
- Херсон+29°... +14°
- Хмельницкий+22°... +9°
- Черкассы+24°... +11°
- Чернигов+21°... +13°
- Черновцы+24°... +13°