Сегодня в Украине практически без осадков, местами температура до +30° (карта)

08:02, 18 июля 2019
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Теплее всего будет на юге.

В Украине сегодня практически без осадков / 7-themes.com
В Украине сегодня практически без осадков / 7-themes.com

Согласно данным Погода УНИАН, 18 июля в Украине практически без осадков, на юге температура до +30°.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до до +30°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +24°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +21°. В центре без осадков, температура до +27°.

Прогноз на 18 июля / УНИАН
Прогноз на 18 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 18 июля - Афанасия преподобного. Если в день Афанасия, как медь, желтые облака - к дождю.

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Теги: #погода#дождь
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