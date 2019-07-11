Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода

10:46, 11 июля 2019
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В ближайшие дни в Украине будет холодно.

Тепло вернется в Украину на следующей неделе / УНИАН
Тепло вернется в Украину на следующей неделе / УНИАН

В ближайшее время в Украине будет преобладать прохладная погода, потепление ожидается со второй половины следующей недели.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем блоге.

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По ее прогнозу, в ближайшие дни дневная температура воздуха в Украине составит +18...+24 градуса, на юге и юго-востоке традиционно будет на несколько градусов теплее, +22...+27 градусов. Сильная жара маловероятна.

На севере и западе Украины западный ветер может усиливаться до 12-14 метров в секунду.

Первая половина следующей недели будет в Украине синоптично нестабильной. Циклоны и атмосферные фронты принесут периодические дожди, грозы, местами сильные ливни и порывистый ветер.

Но в дальнейшем влажность уменьшится, станет больше солнца, осадки прекратятся. Комфортная погода восстановится. Температура воздуха повысится до +24...+29 градусов, а на юге и востоке до +28...+33 градусов.

В Киеве в ближайшие дни погода будет неустойчивой, с периодическими дождями. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9...+13 градусов, а днем ожидается до +19...+23 градусов.

А вторая половина следующей недели, 19-21 июля, принесет в Киев много солнца, прекращение осадков и повышение температуры воздуха до +25...+28 градусов.

Напомним, 11 июля в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.

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Теги: #погода#дождь#потепление
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