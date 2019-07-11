Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая погода
В ближайшие дни в Украине будет холодно.
В ближайшее время в Украине будет преобладать прохладная погода, потепление ожидается со второй половины следующей недели.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем блоге.
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По ее прогнозу, в ближайшие дни дневная температура воздуха в Украине составит +18...+24 градуса, на юге и юго-востоке традиционно будет на несколько градусов теплее, +22...+27 градусов. Сильная жара маловероятна.
На севере и западе Украины западный ветер может усиливаться до 12-14 метров в секунду.
Первая половина следующей недели будет в Украине синоптично нестабильной. Циклоны и атмосферные фронты принесут периодические дожди, грозы, местами сильные ливни и порывистый ветер.
Но в дальнейшем влажность уменьшится, станет больше солнца, осадки прекратятся. Комфортная погода восстановится. Температура воздуха повысится до +24...+29 градусов, а на юге и востоке до +28...+33 градусов.
В Киеве в ближайшие дни погода будет неустойчивой, с периодическими дождями. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9...+13 градусов, а днем ожидается до +19...+23 градусов.
А вторая половина следующей недели, 19-21 июля, принесет в Киев много солнца, прекращение осадков и повышение температуры воздуха до +25...+28 градусов.
Напомним, 11 июля в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.
Погода в Украине
- Винница+18°... +10°
- Днепр+23°... +12°
- Донецк+22°... +10°
- Житомир+18°... +11°
- Запорожье+23°... +13°
- Ивано-Франковск+18°... +9°
- Киев+19°... +12°
- Кировоград+21°... +10°
- Луганск+23°... +11°
- Луцк+19°... +11°
- Львов+17°... +8°
- Николаев+24°... +13°
- Одесса+25°... +12°
- Полтава+21°... +11°
- Ровно+19°... +10°
- Симферополь+24°... +13°
- Сумы+19°... +10°
- Тернополь+17°... +9°
- Харьков+21°... +12°
- Херсон+24°... +13°
- Хмельницкий+19°... +9°
- Черкассы+20°... +10°
- Чернигов+19°... +11°
- Черновцы+21°... +11°