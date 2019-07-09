В Киеве объявили штормовое предупреждение

До конца суток ожидаются порывы ветра 15-18 м/сек.

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До конца суток 9 июля в Киеве ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"В ближайший час с удержанием до конца суток 9 июля в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В КГГА напомнили основные правила поведения при усилении ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в среду, 10 июля, в Украине ожидается похолодание. Ближайшей ночью температура воздуха в большинстве областей Украины опустится до +7...+14 градусов.