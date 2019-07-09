На жару не рассчитывайте: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

12:02, 9 июля 2019
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Во многих регионах в среду пройдут дожди.

Завтра в Украине будет прохладно / galleryua.com, viktort
Завтра в Украине будет прохладно / galleryua.com, viktort

В среду, 10 июля, в Украине ожидается похолодание.

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В Украине сегодня будет прохладно, местами пройдут дожди (карта)

По ее информации, ближайшей ночью температура воздуха в большинстве областей Украины опустится до +7...+14 градусов. Днем ожидается +17...+24 градуса.

Немного теплее 10 июля будет на юге: ночью +12...+16, днем +23...+26 градусов.

В южных и юго-восточных областях завтра будет сухо, на остальной территории Украины ожидаются дожди.

В Киеве в среду пройдет периодический дождь, ночью +12...+14 градусов, днем около +20 градусов.

По прогнозу Диденко, прохладная погода в Украине будет держаться еще долго, на жару рассчитывать не стоит.

Напомним, во вторник, 9 июля, в западных и северных областях Украины ожидаются грозы.

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Теги: #погода#похолодание
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