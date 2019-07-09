На жару не рассчитывайте: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Во многих регионах в среду пройдут дожди.
В среду, 10 июля, в Украине ожидается похолодание.
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
В Украине сегодня будет прохладно, местами пройдут дожди (карта)
По ее информации, ближайшей ночью температура воздуха в большинстве областей Украины опустится до +7...+14 градусов. Днем ожидается +17...+24 градуса.
Немного теплее 10 июля будет на юге: ночью +12...+16, днем +23...+26 градусов.
В южных и юго-восточных областях завтра будет сухо, на остальной территории Украины ожидаются дожди.
В Киеве в среду пройдет периодический дождь, ночью +12...+14 градусов, днем около +20 градусов.
По прогнозу Диденко, прохладная погода в Украине будет держаться еще долго, на жару рассчитывать не стоит.
Напомним, во вторник, 9 июля, в западных и северных областях Украины ожидаются грозы.
Погода в Украине
- Винница+19°... +11°
- Днепр+22°... +12°
- Донецк+25°... +11°
- Житомир+20°... +12°
- Запорожье+23°... +13°
- Ивано-Франковск+19°... +9°
- Киев+20°... +12°
- Кировоград+22°... +10°
- Луганск+27°... +12°
- Луцк+19°... +11°
- Львов+19°... +9°
- Николаев+24°... +14°
- Одесса+28°... +13°
- Полтава+21°... +12°
- Ровно+19°... +10°
- Симферополь+26°... +14°
- Сумы+20°... +11°
- Тернополь+19°... +9°
- Харьков+21°... +12°
- Херсон+24°... +14°
- Хмельницкий+19°... +10°
- Черкассы+22°... +10°
- Чернигов+22°... +12°
- Черновцы+20°... +11°