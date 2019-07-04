Число жертв наводнения в России увеличилось до 20: ЧС достигла федерального масштаба (фото, видео)
За медицинской помощью обратились почти две тысячи человек.
Президент России Владимир Путин объявил наводнение под Иркутском чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Путин поручил правительству выделить деньги на ремонт пострадавших домов из федерального бюджета, а также привлечь к ликвидации ЧС вооруженные силы, сообщает Meduza.
Жертвами наводнения в Иркутской области стали 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести. За медицинской помощью обратились почти две тысячи человек.
Наводнение оказалось самым сильным за всю историю метеонаблюдений в Иркутской области. Всего оказались подтоплены 96 населенных пунктов, в которых живут 32 тысячи человек.
Количество погибших от наводнений в Сибири выросло до 20
В Иркутской области режим ЧС действует с 27 июня.
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