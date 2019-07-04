Число жертв наводнения в России увеличилось до 20: ЧС достигла федерального масштаба (фото, видео)

13:16, 4 июля 2019
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За медицинской помощью обратились почти две тысячи человек.

Последствия наводнения в России / REUTERS
Последствия наводнения в России / REUTERS

Президент России Владимир Путин объявил наводнение под Иркутском чрезвычайной ситуацией федерального характера.

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Путин поручил правительству выделить деньги на ремонт пострадавших домов из федерального бюджета, а также привлечь к ликвидации ЧС вооруженные силы, сообщает Meduza

Жертвами наводнения в Иркутской области стали 20 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести. За медицинской помощью обратились почти две тысячи человек.

Наводнение оказалось самым сильным за всю историю метеонаблюдений в Иркутской области. Всего оказались подтоплены 96 населенных пунктов, в которых живут 32 тысячи человек.

В Иркутской области режим ЧС действует с 27 июня.

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Теги: #Россия#наводнение
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