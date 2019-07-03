На юге Украины объявлено штормовое предупреждение

Также синоптики предупреждают о вероятности грозы и шквалов в Карпатах.

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В южных областях Украины и в Карпатах объявлено штормовое предупреждение, возможны грозы и шквалистый ветер.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"3 июля в южной части и в Карпатах грозы, местами шквалы 15-20 м/с. 2-5 июля в Украине, кроме большинства районов западных и северных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, несмотря на дожди, на юге страны сохранится жаркая погода до +34°.