Сегодня на юге Украины пройдут дожди, на остальной территории - без осадков (карта)

08:00, 3 июля 2019
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Температура поднимется до +34°.

Сегодня на юге страны пройдут дожди / фото УНИАН
Сегодня на юге страны пройдут дожди / фото УНИАН

По данным УНИАН Погода, завтра в большинстве областей будет сухо, а температура воздуха снизится на несколько градусов. Лишь на юге и востоке будет жарко и возможны дожди.

Синоптик рассказала, когда в Украину придет комфортная погода без дождей и жары

Погода в Украине на завтра. В восточных областях сохранится жаркая погода. Температура днем до +32°, ночью 15°...18° тепла, без осадков.

Жителей южных областей, по прогнозам синоптиков, ожидают дожди с грозами. При этом сохранится жара до +34°.

В западные регионы придет летняя прохлада. Температура днем от +21° до +26°. Ночью температура опустится ниже 10° тепла.

В северных областях днем также будут комфортные 25°...26° тепла, без осадков. Ночью - +10°...+12°.

В центральных регионах также без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +30°, ночью до +16°.

карта Укргидрометцентра
карта Укргидрометцентра

Согласно народному прогнозу, 3 июля - день Мефодия-перепелятника. Если на Мефодия дождь, он с перерывами будет идти сорок дней.

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Теги: #погода в Украине
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