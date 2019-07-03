Сегодня на юге Украины пройдут дожди, на остальной территории - без осадков (карта)
Температура поднимется до +34°.
По данным УНИАН Погода, завтра в большинстве областей будет сухо, а температура воздуха снизится на несколько градусов. Лишь на юге и востоке будет жарко и возможны дожди.
Синоптик рассказала, когда в Украину придет комфортная погода без дождей и жары
Погода в Украине на завтра. В восточных областях сохранится жаркая погода. Температура днем до +32°, ночью 15°...18° тепла, без осадков.
Жителей южных областей, по прогнозам синоптиков, ожидают дожди с грозами. При этом сохранится жара до +34°.
В западные регионы придет летняя прохлада. Температура днем от +21° до +26°. Ночью температура опустится ниже 10° тепла.
В северных областях днем также будут комфортные 25°...26° тепла, без осадков. Ночью - +10°...+12°.
В центральных регионах также без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +30°, ночью до +16°.
Согласно народному прогнозу, 3 июля - день Мефодия-перепелятника. Если на Мефодия дождь, он с перерывами будет идти сорок дней.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +11°
- Днепр+30°... +16°
- Донецк+32°... +17°
- Житомир+24°... +10°
- Запорожье+32°... +18°
- Ивано-Франковск+25°... +9°
- Киев+25°... +12°
- Кировоград+29°... +13°
- Луганск+32°... +18°
- Луцк+22°... +9°
- Львов+22°... +8°
- Николаев+32°... +19°
- Одесса+33°... +19°
- Полтава+28°... +14°
- Ровно+22°... +8°
- Симферополь+33°... +18°
- Сумы+26°... +11°
- Тернополь+23°... +8°
- Харьков+28°... +15°
- Херсон+34°... +19°
- Хмельницкий+24°... +8°
- Черкассы+29°... +12°
- Чернигов+25°... +11°
- Черновцы+25°... +14°
- 13:58 Жара в Европе отступает