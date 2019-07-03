В Киеве сегодня облачно с прояснениями, температура до +25°

08:30, 3 июля 2019
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Ночью столбики термометров опустятся до +12°.

В Киеве сегодня тепло и без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня тепло и без осадков / фото УНИАН

По данным Погода УНИАН, сегодня в Киеве спадет жара. Температура максимально поднимется до +25°, осадков не ожидается.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, жителей столицы ждет комфортная погода без осадков. Температура днем +21°...+25°, ночью столбики термометров опустятся до +12°. Ветер западный до 6 м/сек.

Солнце в Киеве сегодня встало в 4:51, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, завтра почти по всей Украине без осадков, температура до +34°.

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Теги: #погода в Киеве
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