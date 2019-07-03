В Киеве сегодня облачно с прояснениями, температура до +25°
Ночью столбики термометров опустятся до +12°.
По данным Погода УНИАН, сегодня в Киеве спадет жара. Температура максимально поднимется до +25°, осадков не ожидается.
На Ривненщине пронеслась песчаная буря - обесточены более полусотни населенных пунктов (фото)
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, жителей столицы ждет комфортная погода без осадков. Температура днем +21°...+25°, ночью столбики термометров опустятся до +12°. Ветер западный до 6 м/сек.
Солнце в Киеве сегодня встало в 4:51, а зайдет в 21:12.
Как сообщал УНИАН, завтра почти по всей Украине без осадков, температура до +34°.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +11°
- Днепр+30°... +16°
- Донецк+32°... +17°
- Житомир+24°... +10°
- Запорожье+32°... +18°
- Ивано-Франковск+25°... +9°
- Киев+25°... +12°
- Кировоград+29°... +13°
- Луганск+32°... +18°
- Луцк+22°... +9°
- Львов+22°... +8°
- Николаев+32°... +19°
- Одесса+33°... +19°
- Полтава+28°... +14°
- Ровно+22°... +8°
- Симферополь+33°... +18°
- Сумы+26°... +11°
- Тернополь+23°... +8°
- Харьков+28°... +15°
- Херсон+34°... +19°
- Хмельницкий+24°... +8°
- Черкассы+29°... +12°
- Чернигов+25°... +11°
- Черновцы+25°... +14°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:83 %
Давление:750 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:32 %
Восход:05:48
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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