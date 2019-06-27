Июньская жара бьет рекорды в Европе (видео)

19:56, 27 июня 2019
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Метеорологи зафиксировали самую высокую за всю историю наблюдений температуру в июне.

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Рекордная жара пленила Европу. В Чехии, Польше и Германии метеорологи зафиксировали самую высокую за всю историю наблюдений температуру в июне – она пересекла отметку +38°.

Как рассказывается в сюжете ТСН, во Франции температура превысила +40°. Не станет легче и к концу недели.

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В эти дни столица Франции страдает от пика загрязнения воздуха. Мэрия временно запретила дизельные машины. Немало парижан пересели на велосипеды и электрические самокаты. Много также желающих искупаться в центре Парижа в фонтане.

Из-за жары жителям Парижа разрешили приходить на работу позже, а уходить раньше.

В зоне риска в этот период дети и люди старшего возраста. В 2003 году из-за рекордной жары в стране погибли 15 тысяч человек, преимущественно пожилого возраста.

По мнению климатологов, впереди новые температурные рекорды и нужно быть готовыми к частым эпизодам жары, ведь в атмосфере уже накопилось слишком много парниковых газов, которые останутся там на века.

Как сообщал УНИАН, в Франции из-за жары на фоне ожиданий повышения температуры в некоторых регионах выше +40° закрыли десятки школ.

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Теги: #погода#жара#Франция
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