Июньская жара бьет рекорды в Европе (видео)
Метеорологи зафиксировали самую высокую за всю историю наблюдений температуру в июне.
Рекордная жара пленила Европу. В Чехии, Польше и Германии метеорологи зафиксировали самую высокую за всю историю наблюдений температуру в июне – она пересекла отметку +38°.
Как рассказывается в сюжете ТСН, во Франции температура превысила +40°. Не станет легче и к концу недели.
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В эти дни столица Франции страдает от пика загрязнения воздуха. Мэрия временно запретила дизельные машины. Немало парижан пересели на велосипеды и электрические самокаты. Много также желающих искупаться в центре Парижа в фонтане.
Из-за жары жителям Парижа разрешили приходить на работу позже, а уходить раньше.
В зоне риска в этот период дети и люди старшего возраста. В 2003 году из-за рекордной жары в стране погибли 15 тысяч человек, преимущественно пожилого возраста.
По мнению климатологов, впереди новые температурные рекорды и нужно быть готовыми к частым эпизодам жары, ведь в атмосфере уже накопилось слишком много парниковых газов, которые останутся там на века.
Как сообщал УНИАН, в Франции из-за жары на фоне ожиданий повышения температуры в некоторых регионах выше +40° закрыли десятки школ.
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