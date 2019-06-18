В Киеве завтра без осадков, температура днем до +29°
Вечером в столице до +25°.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 июня в Киеве без осадков, температура до +29°.
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 2,7 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 04:45, а зайдет в 21:12.
Как сообщал УНИАН, в среду, 19 июня, в Украине без осадков, местами температура до +33°.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +17°
- Днепр+31°... +19°
- Донецк+30°... +16°
- Житомир+25°... +17°
- Запорожье+31°... +20°
- Ивано-Франковск+27°... +16°
- Киев+27°... +19°
- Кировоград+29°... +17°
- Луганск+30°... +16°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+25°... +16°
- Николаев+32°... +20°
- Одесса+31°... +21°
- Полтава+28°... +19°
- Ровно+25°... +16°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+29°... +17°
- Тернополь+25°... +16°
- Харьков+31°... +19°
- Херсон+32°... +20°
- Хмельницкий+27°... +16°
- Черкассы+29°... +17°
- Чернигов+27°... +17°
- Черновцы+27°... +18°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:82 %
Давление:753 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:44 %
Восход:05:43
Закат20:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
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