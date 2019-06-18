В Киеве завтра без осадков, температура днем до +29°

17:00, 18 июня 2019
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Вечером в столице до +25°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 19 июня в Киеве без осадков, температура до +29°.

Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 2,7 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 04:45, а зайдет в 21:12.

Как сообщал УНИАН, в среду, 19 июня, в Украине без осадков, местами температура до +33°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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