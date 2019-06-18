Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара

14:30, 18 июня 2019
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В ближайшие дни в Украине будет жарко.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В ближайшие дни погода в Украине будет жаркой, снижение температуры ожидается 24-25 июня.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +29°

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее информации, 19 июня в Украине в течение дня ожидается +28...+33 градуса, в западных областях +26...+29 градусов.

Кратковременные дожди с грозами возможны на западе, востоке и в Полтавской области. Есть небольшая вероятность дождя в Одесской области.

В Киеве в среду будет сухо и жарко, около +30 градусов.

По предварительным прогнозам, ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня. Понижение температуры начнется с западных областей, а уже с 26-27 июня станет легче и на юге и востоке.

Напомним, во вторник, 18 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +31°.

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Теги: #погода#жара#похолодание
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