Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
В ближайшие дни в Украине будет жарко.
В ближайшие дни погода в Украине будет жаркой, снижение температуры ожидается 24-25 июня.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +29°
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее информации, 19 июня в Украине в течение дня ожидается +28...+33 градуса, в западных областях +26...+29 градусов.
Кратковременные дожди с грозами возможны на западе, востоке и в Полтавской области. Есть небольшая вероятность дождя в Одесской области.
В Киеве в среду будет сухо и жарко, около +30 градусов.
По предварительным прогнозам, ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня. Понижение температуры начнется с западных областей, а уже с 26-27 июня станет легче и на юге и востоке.
Напомним, во вторник, 18 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +18°
- Днепр+31°... +19°
- Донецк+31°... +16°
- Житомир+26°... +17°
- Запорожье+31°... +20°
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