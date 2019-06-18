Жертвами землетрясения в Китае стали 11 человек

10:41, 18 июня 2019
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Более 100 человек получили ранения.

В Китае произошло землетрясение / REUTERS
В Китае произошло землетрясение / REUTERS

11 человек погибли, 122 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 6,0, которое произошло 17 июня в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

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Землетрясение произошло в 22:55 17 июня по пекинскому времени в уезде Чаннин, административно подчиненного городу Ибинь, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 28,34 градуса северной широты и 104,90 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 16 км.

В результате землетрясения было прекращено движение транспорта на автомагистрали, соединяющей город Ибинь и уезд Сюйюн города Лучжоу пров. Сычуань, а некоторые участки других автодорог также были заблокированы или закрыты.

По сообщению Китайского центра сейсмологических сетей, 18 июня в 07:34 в уезде Чаннин города Ибинь произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Напомним, у побережья к северу от столицы Чили Сантьяго 13 июня произошло землетрясение магнитудой 6,3.

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Теги: #землетрясение#Китай
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