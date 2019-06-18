В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +29°

Жара в столице немного спадет.

В Киеве сегодня будет жарко / lifekiev.com

Согласно данным Погода УНИАН, 18 июня в Киеве без осадков, температура до +29°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +24°. Ветер южный и северо-западный, до 2,5 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:45, а зайдет в 21:10.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +31°.

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