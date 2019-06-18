В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +29°
Жара в столице немного спадет.
Согласно данным Погода УНИАН, 18 июня в Киеве без осадков, температура до +29°.
Ночь на 14 июня в Киеве была самой жаркой с 1927 года
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +24°. Ветер южный и северо-западный, до 2,5 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:45, а зайдет в 21:10.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 июня, в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +17°
- Днепр+31°... +19°
- Донецк+32°... +18°
- Житомир+26°... +18°
- Запорожье+32°... +20°
- Ивано-Франковск+27°... +15°
- Киев+29°... +19°
- Кировоград+29°... +18°
- Луганск+30°... +17°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+25°... +16°
- Николаев+31°... +20°
- Одесса+33°... +21°
- Полтава+28°... +19°
- Ровно+26°... +15°
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- Тернополь+25°... +16°
- Харьков+30°... +20°
- Херсон+32°... +20°
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Виргиния, США
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Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:84 %
Давление:753 мм
Ветер: 5.5 м/с
Вероятность осадков:44 %
Восход:05:43
Закат20:37
Видимость:16 км
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