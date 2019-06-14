Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +31° (карта)

По всей стране будет жарко.

В Украине сегодня будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 14 июня в Украине без осадков, местами температура до +31°.

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Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +31°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +31°. В центре без осадков, температура до +31°.

Прогноз на 14 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 14 июня - Устина и Харитона. Если пойдет дождь, то до конца месяца, а когда солнечно, то на хороший налив колосьев.

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