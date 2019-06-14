Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +31° (карта)
По всей стране будет жарко.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 июня в Украине без осадков, местами температура до +31°.
Сухо и жарко: синоптик дала прогноз погоды в Украине на следующую неделю
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.
На западе Украины практически без осадков. Температура до +31°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +31°. В центре без осадков, температура до +31°.
Согласно народному прогнозу, 14 июня - Устина и Харитона. Если пойдет дождь, то до конца месяца, а когда солнечно, то на хороший налив колосьев.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +19°
- Днепр+31°... +17°
- Донецк+29°... +14°
- Житомир+30°... +19°
- Запорожье+30°... +18°
- Ивано-Франковск+31°... +17°
- Киев+30°... +21°
- Кировоград+31°... +18°
- Луганск+27°... +15°
- Луцк+32°... +18°
- Львов+30°... +18°
- Николаев+30°... +19°
- Одесса+33°... +21°
- Полтава+28°... +18°
- Ровно+31°... +18°
- Симферополь+28°... +20°
- Сумы+28°... +17°
- Тернополь+29°... +16°
- Харьков+28°... +18°
- Херсон+30°... +19°
- Хмельницкий+28°... +17°
- Черкассы+30°... +20°
- Чернигов+30°... +19°
- Черновцы+30°... +17°
Виргиния, США
+ 17 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+17 °
Влажность:58 %
Давление:750 мм
Ветер: 7.6 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:43
Закат20:36
Видимость:16 км
Фаза луны:
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