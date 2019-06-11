Мюнхен засыпало крупным градом (видео)

Из-за града травмы получили несколько взрослых и 7-летний ребенок.

В Мюнхене выпал крупный град / скриншот ТСН

В немецком Мюнхене выпал град размером с теннисный мяч.

Стихия быстро успела натворить немало бед, говорится в сюжете ТСН.

Так, из-за града травмы получили несколько взрослых и 7-летний ребенок.

Напомним, вечером 9 июня в Бердичевском районе Житомирской области выпал град размером с куриное яйцо.