Мюнхен засыпало крупным градом (видео)
Из-за града травмы получили несколько взрослых и 7-летний ребенок.
В немецком Мюнхене выпал град размером с теннисный мяч.
Стихия быстро успела натворить немало бед, говорится в сюжете ТСН.
Так, из-за града травмы получили несколько взрослых и 7-летний ребенок.
Немецкий город Мюнхен накрыл мощный град диаметром до 6 см
Напомним, вечером 9 июня в Бердичевском районе Житомирской области выпал град размером с куриное яйцо.
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