В Бердичевском районе Житомирской области выпал град размером с куриное яйцо (видео)
Градом накрыло асфальт и обочину.
Вечером 9 июня в Бердичевском районе Житомирской области выпал град размером с куриное яйцо.
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Соответствующее видео разместили на YouTube очевидцы происшествия, передает корреспондент УНИАН.
В видео отмечается, что 9 июня в Бердичевском районе на отдельных трассах маленькие ледяные шарики густо покрыли асфальт и обочину, а трава белела, словно зимой.
Также очевидцы поделились видео этого природного явления, которые были сняты на видеорегистраторы.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!
Видео: youtube.com/Олександр Зозуля
Как сообщал УНИАН, 16 мая, в Новоград-Волынском районе Житомирской области прошел разрушительный торнадо, также выпал град.
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