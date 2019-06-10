В Бердичевском районе Житомирской области выпал град размером с куриное яйцо (видео)

14:03, 10 июня 2019
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Градом накрыло асфальт и обочину.

Иллюстративное фото / instagram.com/dm.mark/
Иллюстративное фото / instagram.com/dm.mark/

Вечером 9 июня в Бердичевском районе Житомирской области выпал град размером с куриное яйцо.

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Соответствующее видео разместили на YouTube очевидцы происшествия, передает корреспондент УНИАН.

В видео отмечается, что 9 июня в Бердичевском районе на отдельных трассах маленькие ледяные шарики густо покрыли асфальт и обочину, а трава белела, словно зимой.

Также очевидцы поделились видео этого природного явления, которые были сняты на видеорегистраторы.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Видео: youtube.com/Олександр Зозуля

Как сообщал УНИАН, 16 мая, в Новоград-Волынском районе Житомирской области прошел разрушительный торнадо, также выпал град.

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Теги: #погода#Житомир#Град
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