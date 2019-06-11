В Индонезии началось извержение вулкана Синабунг (видео)
Столб дыма и пепла поднялся на высоту 7 километров.
На индонезийском островом Суматра началось извержение вулкана Синабунг. Столб дыма и пепла поднялся на высоту 7 километров.
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Власти Индонезии просят жителей близлежащих деревень и туристов не приближаться к вулкану в радиусе 3-5 км, а также не выходить на улицу без специальных масок для защиты от вулканического пепла, передает Euronews.
Синабунг проснулся 9 лет назад. Тогда около 12 тысяч жителей Суматры были вынуждены покинуть свои дома.
WOW!!! Mount #Sinabung volcano in North #Sumatra, #Indonesia in eruption this morning 9th of June... Source: @AM_1080#volcano#extremeweatherpic.twitter.com/BoyJCG88WY— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 9 июня 2019 г.
Напомним, вулкан Агунг на индонезийском острове Бали выбросил пепел, который выпал в одном из близлежащих населенных пунктов.
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