В Индонезии началось извержение вулкана Синабунг (видео)

Столб дыма и пепла поднялся на высоту 7 километров.

В Индонезии извергается вулкан / REUTERS

На индонезийском островом Суматра началось извержение вулкана Синабунг. Столб дыма и пепла поднялся на высоту 7 километров.

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Власти Индонезии просят жителей близлежащих деревень и туристов не приближаться к вулкану в радиусе 3-5 км, а также не выходить на улицу без специальных масок для защиты от вулканического пепла, передает Euronews.

Синабунг проснулся 9 лет назад. Тогда около 12 тысяч жителей Суматры были вынуждены покинуть свои дома.

Напомним, вулкан Агунг на индонезийском острове Бали выбросил пепел, который выпал в одном из близлежащих населенных пунктов.