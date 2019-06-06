Синоптик предупредила об усилении жары в Украине
Местами температура поднимется до +34 градусов.
На следующей неделе в Украине ожидается усиление жары, местами температура поднимется до +30...+34 градусов.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем блоге.
В Украине сегодня местами пройдут дожди с грозами, температура до +29° (карта)
По ее прогнозу, к концу текущей недели в большинстве областей Украины пройдут кратковременные грозовые дожди, местами возможны сильные ливни. При грозах предполагается шквалистое усиление ветра и град.
В восточных, большинстве центральных и южных регионов будет преимущественно без осадков.
Температура воздуха составит в Украине в ночные часы 14-22 градуса тепла, а в течение дня ожидается +25...+30 градусов, на востоке и юге до +30...+32 градусов. В западных областях ожидается +23...+28 градусов.
На следующей неделе в Украине усилится жара. Практически повсеместно столбики термометров достигнут +25...+32 градусов, местами до +30...+34 градусов.
С 10 июня грозовые дожди наиболее вероятны в западной части Украины и местами в северных областях. Периодические локальные дожди возможны на Одесщине, Николаевщине и в Крыму. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно.
В Киеве до конца недели местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В понедельник, 10 июня, в столице вероятны локальные дожди, а в дальнейшем будет доминировать сухая и жаркая воздушная масса.
6-7 июня максимальная температура воздуха составит +27...+29 градусов. На выходных и на следующей неделе жара в столице усилится и достигнет +29...+33 градусов.
Напомним, в червер, 6 июня, погода в Украине ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.
Погода в Украине
- Винница+23°... +16°
- Днепр+28°... +17°
- Донецк+28°... +15°
- Житомир+23°... +16°
- Запорожье+28°... +16°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+27°... +18°
- Кировоград+26°... +16°
- Луганск+28°... +17°
- Луцк+25°... +16°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+24°... +15°
- Одесса+26°... +18°
- Полтава+27°... +17°
- Ровно+25°... +16°
- Симферополь+28°... +17°
- Сумы+28°... +16°
- Тернополь+24°... +15°
- Харьков+28°... +18°
- Херсон+24°... +16°
- Хмельницкий+23°... +15°
- Черкассы+27°... +17°
- Чернигов+28°... +17°
- Черновцы+26°... +14°