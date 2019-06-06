Синоптик предупредила об усилении жары в Украине

Местами температура поднимется до +34 градусов.

На следующей неделе жара в Украине усилится / УНИАН

На следующей неделе в Украине ожидается усиление жары, местами температура поднимется до +30...+34 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем блоге.

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По ее прогнозу, к концу текущей недели в большинстве областей Украины пройдут кратковременные грозовые дожди, местами возможны сильные ливни. При грозах предполагается шквалистое усиление ветра и град.

В восточных, большинстве центральных и южных регионов будет преимущественно без осадков.

Температура воздуха составит в Украине в ночные часы 14-22 градуса тепла, а в течение дня ожидается +25...+30 градусов, на востоке и юге до +30...+32 градусов. В западных областях ожидается +23...+28 градусов.

На следующей неделе в Украине усилится жара. Практически повсеместно столбики термометров достигнут +25...+32 градусов, местами до +30...+34 градусов.

С 10 июня грозовые дожди наиболее вероятны в западной части Украины и местами в северных областях. Периодические локальные дожди возможны на Одесщине, Николаевщине и в Крыму. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно.

В Киеве до конца недели местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В понедельник, 10 июня, в столице вероятны локальные дожди, а в дальнейшем будет доминировать сухая и жаркая воздушная масса.

6-7 июня максимальная температура воздуха составит +27...+29 градусов. На выходных и на следующей неделе жара в столице усилится и достигнет +29...+33 градусов.

Напомним, в червер, 6 июня, погода в Украине ухудшится, объявлено штормовое предупреждение.