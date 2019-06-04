Синоптики предупреждают о граде и сильном ветре в Украине

Объявлен I уровень опасности.

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Во вторник, 4 июня, в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"4 июня в большинстве областей, грозы, днем в центральных и южных областях местами град и шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в большинстве регионов Украины сохранится жаркая погода, местами ожидаются дожди с грозами.