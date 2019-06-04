Синоптики предупреждают о граде и сильном ветре в Украине
Объявлен I уровень опасности.
Во вторник, 4 июня, в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, температура до +29° (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"4 июня в большинстве областей, грозы, днем в центральных и южных областях местами град и шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, на этой неделе в большинстве регионов Украины сохранится жаркая погода, местами ожидаются дожди с грозами.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+23°... +15°
- Днепр+26°... +17°
- Донецк+29°... +17°
- Житомир+25°... +16°
- Запорожье+27°... +19°
- Ивано-Франковск+24°... +15°
- Киев+27°... +17°
- Кировоград+24°... +17°
- Луганск+29°... +18°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+25°... +17°
- Одесса+27°... +17°
- Полтава+26°... +16°
- Ровно+27°... +16°
- Симферополь+29°... +15°
- Сумы+27°... +16°
- Тернополь+23°... +15°
- Харьков+27°... +17°
- Херсон+26°... +18°
- Хмельницкий+25°... +14°
- Черкассы+24°... +18°
- Чернигов+29°... +16°
- Черновцы+22°... +15°
Виргиния, США
+ 10 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+9 °
Влажность:53 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:44
Закат20:31
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей