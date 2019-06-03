Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы и жара (карта)

Жарко будет почти по всей стране.

На этой неделе в Украине будет жарко / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинстве регионов Украины ожидается жаркая погода, местами ожидаются дожди с грозами.

В понедельник в Украине без осадков. На востоке до +31°, в остальных регионах до +25°...+29°.

Прогноз на 3 июня / УНИАН

Во вторник в Украине местами пройдут дожди с грозами. Температура днем на юге до +30°.

Прогноз на 4 мая / УНИАН

В среду, 5 июня, в Украине пройдут дожди с грозами. Самая теплая погода будет на востоке - до +30°. В остальных регионах до +24°...+28°.

Прогноз на 5 мая / УНИАН

В четверг в Украине также ожидаются осадки. Ночью по стране температура +13°…+19°, днем до +27°.

Прогноз на 6 мая / УНИАН

В пятницу местами пройдут дожди с грозами. Днем на востоке до +32°, в остальных регионах до +28°.

Прогноз на 7 мая / УНИАН

8 и 9 июня на западе Украины ожидаются грозы. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +15°, на остальной территории +17°…+21°. Днем температура по стране +23°...+31°. В воскресенье ночью на западе температура до +16°, днем в Украине от +22° до +30°.

Прогноз на 8 июня / УНИАН

Прогноз на 9 июня / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

3 июня - Константина, Елены-леносейки. Если в этот день будет дождь с градом, то 3 декабря - снег с крупой. Какой день Елены - такой будет и осень.

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4 июня - мученика Василиска, Васильковый день. Сильная роса утром 4 июня - жди богатого урожая.

5 июня - Леонтия-огуречника. В этот день заканчивают посадку огурцов.

6 июня - день Симеона Столпника. Считалось, что именно с этого дня начинается настоящее лето. Говорили: "Шиповник цветет - румянец года ведет". Идет дождь 6 июня - будет много грибов.

7 июня - Иванов день. Сильные росы на Иванов день - к хорошему урожаю.

8 июня - Карпа. Много комаров 8 июня - последняя декада летнего месяца будет теплой, но стоит ожидать осадков. Хороший урожай щавеля 8 июня - лето будет теплым.

9 июня - Федорин день. Облачная погода днем 9 июня, но к вечеру облака пропадают - можно ждать ясного следующего дня.

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