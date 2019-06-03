Погода на неделю: в Украине ожидаются грозы и жара (карта)
Жарко будет почти по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинстве регионов Украины ожидается жаркая погода, местами ожидаются дожди с грозами.
В понедельник в Украине без осадков. На востоке до +31°, в остальных регионах до +25°...+29°.
Во вторник в Украине местами пройдут дожди с грозами. Температура днем на юге до +30°.
В среду, 5 июня, в Украине пройдут дожди с грозами. Самая теплая погода будет на востоке - до +30°. В остальных регионах до +24°...+28°.
В четверг в Украине также ожидаются осадки. Ночью по стране температура +13°…+19°, днем до +27°.
В пятницу местами пройдут дожди с грозами. Днем на востоке до +32°, в остальных регионах до +28°.
8 и 9 июня на западе Украины ожидаются грозы. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +15°, на остальной территории +17°…+21°. Днем температура по стране +23°...+31°. В воскресенье ночью на западе температура до +16°, днем в Украине от +22° до +30°.
Народный прогноз погоды в Украине
3 июня - Константина, Елены-леносейки. Если в этот день будет дождь с градом, то 3 декабря - снег с крупой. Какой день Елены - такой будет и осень.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 3 июня
4 июня - мученика Василиска, Васильковый день. Сильная роса утром 4 июня - жди богатого урожая.
5 июня - Леонтия-огуречника. В этот день заканчивают посадку огурцов.
6 июня - день Симеона Столпника. Считалось, что именно с этого дня начинается настоящее лето. Говорили: "Шиповник цветет - румянец года ведет". Идет дождь 6 июня - будет много грибов.
7 июня - Иванов день. Сильные росы на Иванов день - к хорошему урожаю.
8 июня - Карпа. Много комаров 8 июня - последняя декада летнего месяца будет теплой, но стоит ожидать осадков. Хороший урожай щавеля 8 июня - лето будет теплым.
9 июня - Федорин день. Облачная погода днем 9 июня, но к вечеру облака пропадают - можно ждать ясного следующего дня.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +16°
- Днепр+29°... +18°
- Донецк+28°... +19°
- Житомир+27°... +16°
- Запорожье+28°... +19°
- Ивано-Франковск+25°... +14°
- Киев+27°... +17°
- Кировоград+27°... +17°
- Луганск+28°... +18°
- Луцк+26°... +15°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+24°... +17°
- Одесса+25°... +18°
- Полтава+27°... +18°
- Ровно+26°... +15°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+28°... +16°
- Тернополь+25°... +14°
- Харьков+28°... +18°
- Херсон+27°... +18°
- Хмельницкий+24°... +15°
- Черкассы+28°... +18°
- Чернигов+28°... +15°
- Черновцы+22°... +15°