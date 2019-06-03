Климатологи подвели итоги мая в Киеве

Средняя температура воздуха в Киеве в мае 2019 года составила +17°.

Май в Киеве был теплее нормы / фото УНИАН

Средняя температура воздуха в Киеве в мае 2019 года составила +17°, что на 1,8° теплее климатической нормы.

Читайте также В Украине объявили штормовое предупреждение на 3 июня

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Температура воздуха в мае повышалась постепенно: в первой декаде она была ниже климатической нормы на 2 градуса. Вторая декада уже на 3 градуса была теплее нормы - именно тогда началось метеорологическое лето в столице, а температура третьей декады была выше нормы уже на 4,3°.

Холоднее всего в Киеве было 1 мая, когда минимальная температура под утро опустилась до +5,6°, а теплее всего - 16 мая, когда максимальная температура после полудня поднялась до +27,7°.

В течение мая в столице выпало 81 мм осадков, что составило полторы месячные нормы. Они выпадали в течение 21 дней, то есть два дня из трех были дождливыми.

Напомним, 3 июня в Киеве без осадков, температура до +27°.