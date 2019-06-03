В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27°
Вечером в столице до +22°.
Согласно данным Погода УНИАН, 3 июня в Киеве без осадков, температура до +27°.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на июнь
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +22°. Ветер северный и северо-восточный, до 2,0 м/сек.
Солнце в столице взошло в 04:52, а зайдет в 20:58.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 3 июня, в Украине практически без осадков, на юге температура до +31°.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +16°
- Днепр+30°... +18°
- Донецк+30°... +18°
- Житомир+26°... +16°
- Запорожье+30°... +19°
- Ивано-Франковск+25°... +15°
- Киев+27°... +16°
- Кировоград+27°... +18°
- Луганск+31°... +19°
- Луцк+26°... +15°
- Львов+25°... +14°
- Николаев+27°... +17°
- Одесса+28°... +17°
- Полтава+27°... +18°
- Ровно+26°... +15°
- Симферополь+29°... +16°
- Сумы+27°... +16°
- Тернополь+25°... +14°
- Харьков+28°... +18°
- Херсон+28°... +18°
- Хмельницкий+25°... +15°
- Черкассы+28°... +19°
- Чернигов+27°... +14°
- Черновцы+25°... +15°
Виргиния, США
+ 18 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+18 °
Влажность:50 %
Давление:750 мм
Ветер: 7.5 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:45
Закат20:30
Видимость:16 км
Фаза луны:
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