В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27°

08:30, 3 июня 2019
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Вечером в столице до +22°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 3 июня в Киеве без осадков, температура до +27°.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на июнь

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +22°. Ветер северный и северо-восточный, до 2,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:52, а зайдет в 20:58.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 3 июня, в Украине практически без осадков, на юге температура до +31°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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