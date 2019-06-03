В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27°

Вечером в столице до +22°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 3 июня в Киеве без осадков, температура до +27°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +22°. Ветер северный и северо-восточный, до 2,0 м/сек.

Солнце в столице взошло в 04:52, а зайдет в 20:58.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 3 июня, в Украине практически без осадков, на юге температура до +31°.

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