Старый-новый "Мир Юрского периода" и возвращение "Бивиса и Баттхеда": что посмотреть на выходных

На этой неделе в украинский прокат выйдет третий фильм из серии "Мир Юрского периода", в котором также к своим ролям вернутся несколько актеров из оригинального "Парка Юрского периода". Онлайн, тем временем, выйдут мультфильм для взрослых "Бивис и Баттхед уделывают Вселенную" и комедийный боевик "Человек из Торонто" с Кевином Хартом и Вуди Харрельсоном. Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок в кинотеатрах Украины и онлайн.

Какие фильмы показывают в кинотеатрах Украины с 23 июня

На этой неделе украинских киноманов ждет одна новинка на "больших экранах". Также можно посмотреть фильмы, которые вышли в прокат в минувшие недели.

Мир Юрского периода: Доминион / Jurassic World Dominion (США, 2022)

События нового фильма о воскрешенных динозаврах будут разворачиваться через некоторое время после предыдущей части, в мире, где огромные рептилии теперь живут рядом с людьми. После событий 2018 года динозавры стали распространены в диких местах, окружающих города по всему миру. Древние ящеры и современные люди пытаются сосуществовать в одной экосистеме, однако порой это приводит к фатальным последствиям.

К своим ролям вернутся актеры из первых двух частей новой трилогии "Мир Юрского периода" – Крис Прэтт ("Стражи галактики", "Пассажиры") и Брайс Даллас Ховард ("Таинственный лес", "Прислуга"). Также в фильме появятся актеры из оригинального "Парка Юрского периода" – Сэм Нилл ("Острые козырьки", "Книга джунглей"), Джефф Голдблюм ("Муха", "Тор: Рагнарок") и Лора Дерн ("Брачная история", "Синий бархат"). Среди новичков франшизы – Омар Си ("1+1", "Люпен").

Режиссером фильма выступил Колин Треворроу, отвечавший за постановку первых двух частей "Мира юрского периода", вышедших в 2015 и 2018 годах.

Тестовые показы фильма состоялись еще в начале июня 2022 года, по итогам которых он получил смешанные отзывы. Так, на старте показов на IMDb оценка фильма составила 6,1 балла из 10, тогда как на Rotten Tomatoes он получил лишь 35% одобрения от критиков и 81% от широкой аудитории.

Что посмотреть онлайн на выходных

Онлайн на этой неделе выйдет также парочка интересных новинок.

Бивис и Баттхед уделывают Вселенную / Beavis and Butt-Head Do the Universe (Paramount+, премьера 23 июня 2022 года)

Герои легендарного мультсериала для взрослых, который крутили на MTV в 90-х, предпринимают очередную попытку камбэка. Действие разворачиваются примерно через год после событий предыдущего полнометражного фильма серии "Бивис и Баттхед уделывают Америку". На этот раз двое балбесов с низкопробным юмором и проблемами с женщинами, которые теперь стали местными героями, каким-то образом присоединяются к космической миссии, попадают в черную дыру и перемещаются из 1998 года в 2022-й.

Человек из Торонто / The Man from Toronto (Netflix, премьера 24 июня 2022 года)

Этот комедийный боевик расскажет о неудачнике по имени Тедди, который вынужден объединиться с безжалостным убийцей Рэнди по прозвищу "Человек из Торонто", после того как их перепутали друг с другом во время аренды жилья на Airbnb.

Главные роли в фильме исполнили Кевин Харт ("Очень страшное кино 3", "Полтора шпиона", "Джуманджи") и Вуди Харрельсон ("Прирожденные убийцы", "Добро пожаловать в Zомбилэнд", "Голодные игры"). Также в фильме снималась звезда "Теории большого взрыва" Кейли Куоко.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

С возвращением больших премьер украинские кинотеатры начали постепенно увеличивать количество сеансов в день. При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

В то же время, кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – возвращают деньги или предлагают обменять билет на другой сеанс.

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Кроме того, вы можете посмотреть лучшие сериалы июня 2022 года – на этой неделе представят третий сезон "Академии Амбрелла", первый сезон "Бумажного дома: Корея" и четвертый сезон "Мира Дикого Запада".

Марина Григоренко