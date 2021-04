Что посмотреть на выходных: захваленный критиками «Минари» и ода Чедвику Бойзману

Локдаун в столице продлили как минимум до конца апреля, а потому украинским киноманам придется еще немного потерпеть без громких новинок. Впрочем, даже в городах «красной» зоны есть возможность приобщиться к прекрасному на «большом экране» с помощью автокинотеатров и приватных сеансов. Пожалуй, самая интригующая новинка недели в кинотеатрах – драма «Минари», которая уже получила целую охапку престижных наград и еще претендует на шесть «Оскаров». Стриминговые сервисы также не оставили киноманов в беде, подготовив сразу несколько интересных проектов, включая документальный фильм памяти Чедвика Боузмана и предпоследний эпизод сериала «Сокол и Зимний солдат».

Как работают кинотеатры в Украине во время карантина

Половина Украины с определенными рокировками до сих пор остается в «красной» зоне, а потому внушительная часть украинцев все еще живут без доступа в кинотеатры. Однако поскольку планы прокатчиков в первую очередь ориентированы на Киев, в котором жесткий локдаун продлится как минимум до конца апреля, киноманы всей страны еще какое-то время останутся без громких премьер.

Итак, на данный момент кинотеатры имеют право работать только в городах «желтой» и «оранжевой» зоны, но только при условии заполняемости до 50% мест в зале. В «красных» городах кинотеатры остаются закрытыми. Однако жители таких городов все же имеют возможность приобщиться к прекрасному в автокинотеатрах, а также в залах отдельных кинотеатров, которые предлагают индивидуальные сеансы.

Что нового в кинотеатрах с 15 апреля

На этой неделе для отчаянных киноманов подготовили несколько новых фильмов. Да, пока в некоторых странах зрители уже вовсю наслаждаются новой версией «Мортал Комбат», украинский любители кино пока что о нем только мечтают. Впрочем, кое-что интересное во всем потоке довольно скромного кино для украинских киноманов на этой неделе все же припасли.

Минари / Minari (США, 2020)

Полубиографическая драма американского режиссера корейского происхождения Ли Айзека Чуна уже успела наделать немало шума на Западе, и по праву претендует на звание главной новинки недели. Эта независимая картина, снятая всего за 2 миллиона долларов, уже успела собрать в ограниченном прокате 11 миллионов долларов, получить восторженные отзывы критиков и множество престижных наград и номинаций, претендуя сразу на шесть «Оскаров». На IMDb фильм удерживает высокий рейтинг 7,6 из 10, а на Rotten Tomatoes – впечатляющие 98% свежести от критиков и 88% от зрителей.

Как видим, южнокорейский кинематограф продолжает быть в тренде во всем мир, и Ли Айзек Чун имеет неплохие шансы повторить успех Пон Чжун Хо, чьи «Паразиты» два года назад были сенсацией кинофестивалей, став при этом еще и первым фильмом не на английском языке, получившим «Оскар» в категории «Лучший фильм».

Но вернемся к «Минари». Фильм рассказывает о семье иммигрантов из Южной Кореи, которые пытаются жить в сельской Америке в 1980-х годах. Отец семейства Джейкоб намерен наладить бизнес по выращиванию корейской продукции на американской земле, попутно сталкиваясь с коррупцией, нечестными партнерами и проблемами с женой на почве одержимости мужа своим ремеслом. В какой-то момент он уже готов признать, что успех бизнеса для него важнее сохранения семьи.

Также немаловажную роль в сюжете играют сын героев и бабушка, приехавшая из Кореи специально, чтоб помочь с воспитанием детей, пока родители заняты. Однако отношения между ними складываются далеко не сразу.

Фильм хвалят практически по всем направлениям – режиссура, сценарий, съемка… И во многом за блестящую актерскую игру. Главную роль, отмеченную номинацией на «Оскар», исполнил американский актер корейского происхождения Стивен Ён, которого украинский зритель хорошо знает по сериалу «Ходячие мертвецы». Роль его жены исполнила известная в Южной Кореи актриса Хан Ёри. Отдельой похвалы удостоились Алан Ким, исполнивший роль сына Дэвида, и Юн Ёджон, сыгравшая бабушку Сунджу и также претендующая в этом году на «Оскар».

Седьмой день / The Seventh Day (США, 2021)

Еще одна новинка недели – фильм ужасов «Седьмой день», ухватившийся за старую-добрую тему экзорцизма. В центре сюжета – священник-новичок, который в первый же день практики в школе экзорцистов сталкивается с очень сложным случаем одержимости. Под руководством бывалого наставника ему придется погрузиться в ад на земле, столкнуться с собственными демонами и разобраться, почему школа готовит все новых экзорцистов, а одержимых становится только больше.

Фильм сумел заполучить на одну из главных ролей знаменитого актера Гая Пирса, в арсенале которого множество блестящих работ как в признанных критиками фильмах («Приключения Присциллы, королевы пустыни», «Помни», «Король говорит!»), так и блокбастерах («Прометей», «Железный человек 3»). Впрочем, это не спасло картину от низких оценок зрителей и критиков – на IMDb у него лишь 4,3 балла из 10 возможных, а на Rotten Tomatoes эксперты и вовсе оценили его в 0% свежести, тогда как аудитория дала ему 17%. С другой стороны, а чего ждать от фильма об изгнании бесов, учитывая, насколько уже заезжена тематика?

Лузеры против Пришельца / Useless Human (США, 2020)

За неимением блокбастеров, украинские кинотеатры продолжает атаковать малобюджетная научная фантастика, и порой бывает даже весьма неплохо. Впрочем, не факт, что это касается фильма «Лузеры против Пришельца» с рейтингом 4,6 из 10 на IMDb и 40% от критиков на Rotten Tomatoes. К слову, аудитория «томатов» совершенно неожиданно оценила фильм в 93% свежести, так что, возможно, все же не стоит сбрасывать его со счетов. Ведь нередко среди малобюджетных независимых фильмов всплывают настоящие «бриллианты».

В центре сюжета фильма, сочетавшего в себе элементы комедии, хоррора и научной фантастики, четверо друзей детства, в чьих руках внезапно оказалась судьба человечества. На вечеринку по случаю тридцатилетия одного из них внезапно вторгается загадочное инопланетное существо, и теперь эти четверо безнадег – последняя надежда человечества.

Пчелка Майя 3. Миссия «Золотое яйцо» / Maya the Bee 3: The Golden Orb (Германия, 2021)

Ну а для самых маленьких кинозрителей подготовили приключенческую анимацию о новых приключениях самой известной в мире пчелки (и речь идет не об Алине Гросу!). Детская книга немецкого писателя Вальдемара Бонзельса, впервые выпущенная еще в начале 20 века, в итоге приобрела немалую популярность, которая со временем вылилась в несколько мультфильмов и анимационных сериалов.

Нынешний мультфильм – уже третий по счету в рамках нового перезапуска производства Германии. Первый фильм вышел в 2014 году, и даже получил несколько наград и номинаций на немецких и европейских кинофестивалях. В третьей части маленькие полосатые герои – пчелы Майя и Вилли – возвращаются с новой миссией. Теперь они должны спасти некое таинственное золотое яйцо, а заодно Принцессу и мир.

Что нового на стриминговых сервисах

В условиях пандемии киноманов продолжают спасать многочисленные стриминговые сервисы, на которых теперь выходят не только чисто телевизионные продукты, но и крупные проекты, рассчитанные и на кинотеатры. И если раньше те же Netflix или HBO радовали зрителей новым контентом с приличным интервалом, то сейчас они готовы предложить что-то новое чуть ли не каждую неделю (впрочем, пока еще далеко не всегда это переходит в качество). Тем не менее, продолжающиеся стриминговые войны все же побуждают платформы потокового вещания и крупные киностудии в погоне за подписчиками проявлять креативность (что не может нас не радовать).

Папа, прекрати смущать меня / Dad Stop Embarrassing Me (США, 14 апреля 2021 года)

14 апреля на Netflix вышел полный сезон нового комедийного ситкома «Папа, прекрати смущать меня» с актером и музыкантом Джейми Фоксом («Рэй», «Джанго освобожденный», «Малыш на драйве», «Душа»). Сериал частично основанный на сложных отношениях Фокса с его собственной старшей дочерью Коринн Фокс, которая стала продюсером сериала. Если вы хотите что-то ненапряжное на вечер, тем более, что хронометрах серий у ситкомов весьма щадящий, любите тему отцов-дочерей и понимаете афроамериканский юмор, то этот фильм для вас.

Сокол и Зимний солдат / The Falcon and the Winter Soldier (США, 16 апреля, 5 эпизод)

Семимильными шагами подходит к концу один из самых громких стриминговых проектов года – супергеройский мини-сериал «Сокол и Зимний солдат» (The Falcon and the Winter Soldier) от Disney+, запущенный в рамках четвертой фазы киновселенной Marvel. До развязки осталось всего два эпизода, и события четвертого намекают, что впереди будет весьма напряженно.

В предыдущем эпизоде новоиспеченный Капитан Америка в лице Джона Уокера (Уайт Рассел) перешел все «красные линии», а потому, вполне вероятно, в пятом сезоне его ждет столкновение с главными героями – Сэмом Уилсоном / Сокол (Энтони Маки) и Баки Барнсом / Зимний солдат (Себастиан Стэн), а сюжет тем временем еще ближе приблизится к главной загадку сезона – кому же достанется щит Капитана Америка (обзор четвертого эпизода и догадки по этому поводу вы можете почитать по ссылке).

Помимо этого, создатели шоу в пятом эпизоде, который выйдет 16 апреля, обещают удивить фанатов еще одним звездным камео из киновселенной Marvel.

Чедвик Боузман: Портрет артиста / Chadwick Boseman: Portrait of an Artist (США, 17 апреля 2021 года)

Еще одна новинка недели от Netflix – биографическая картина, посвященная актеру Чедвику Боузману, скончавшемуся от рака летом прошлого года в возрасте 43 лет. Широкой аудитории он стал известен по роли короля Т’Чалла / Черной пантеры в фильмах киновселенной Marvel, однако и помимо этого актер успел собрать впечатляющую фильмографию. Новость о его смерти повергла мировой кинематограф в шок, ведь почти никто не знал о том, что в течение нескольких лет Боузман боролся с недугом, продолжая активно сниматься.

В США личность Чедвика Боузмана пользуется большим уважением, ведь он запомнился сразу несколькими ролями в биографических фильмах, рассказывающих истории выдающихся афроамериканцев. Боузман успел сыграть Джеки Робинсона – первого темнокожего игрока в Главной лиге бейсбола («42»), Джеймса Брауна – одного из первых музыкантов, внесенных в «Зал славы рок-н-рола» («Джеймс Барун: Путь наверх»), Тэргуда Маршалла – первого афроамериканца, ставшего судьей Верховного суда США («Маршал»). Два его последних фильма – «Пятеро одной крови» Спайка Ли и «Ма Рейни: Мать блюза» Джорджа С. Вольфе (оба вышли на Netflix) – успели получить положительные отзывы критиков, а за роль в последнем Боузман был посмертно номинирован на «Оскар».

В фильме «Чедвик Боузман: Портрет артиста» как раз в первую очередь покажут кадры со съемок этих фильмов, а также интервью многих актеров и режиссеров, работавших с Боузманом, включая Виолу Дэвис, Спайка Ли, Данай Гуриру и многих других. Фильм будет доступен на Netflix всего месяц.

Мейр из Исттауна / Mare of Easttown (США, 18 апреля 2021 года)

В HBO Max на этой неделе также решили порадовать киноманов новым проектом, точнее, его первым эпизодом (к слову, некоторые новинки от этого сервиса можно легально посмотреть в одном из украинских платных онлайн-телеканалов). Новый детективный драматический мини-сериал с Кейт Уинслет в главной роли («Титаник», «Дневник Бриджит Джонс», «Вечное сияние чистого разума») расскажет историю детектива Мейр Шиан, которая после долгого отсутствия возвращается в родной город. Теперь ей предстоит окунуться в расследование произошедшего здесь жестокого убийства, попутно пытаясь наладить отношения с матерью и дочерью.

Жестокое лето / Cruel Summer (США, 20 апреля 2021 года)

В следующий вторник на Hulu / Freeform выйдут два первых эпизода молодежного драматического триллера «Жестокое лето», продюсером которого выступила актриса Джессика Бил. События сериала разворачиваются в Техасе с 1993 по 1995 год. В начале сериала небольшой городок сотрясает известие о похищении популярной школьницы Кейт Валлис. Однако вскоре другая девочка Джанетт Тернер, казалось бы, совершенно не связанная с пропавшей и до этого считавшаяся аутсайдером, начинает выглядеть и вести себя как Кейт. За короткий промежуток времени Джанетт становится самой популярной девушкой в школе, однако к 1995 году ее уже презирает вся Америка. Примечательно, что актриса Кьяра Аурелия, исполнившая роль Дженетт, предстанет в сериале в трех разных образах – до пропажи Кейт, на пике популярности и во время суда.

***

Кроме того, можно посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в прошлые недели.

Марина Григоренко

