Это нестандартная лента о Холокосте, которую мировые СМИ называют шедевром и одной из лучших картин года.

22 февраля 2024 года на большие экраны украинских кинотеатров выйдет фильм "Зона интереса" (The Zone of Interest) от режиссера Джонатана Глейзера ("Сексуальная тварь", "Побудь в моей коже", "Рождение").

Главный герой – Рудольф Гесс – не только успешный карьерист, но и семейный человек, отец пятерых детей. Работа и семья – две самые большие ценности в его жизни. Он заботится об уюте семьи: они живут на красивой вилле с бассейном и садиком. Но так же он предан и работе, поэтому их жилье расположено буквально за забором от места, где он работает. Однако есть важная деталь: его должность – комендант Аушвица, одного из самых страшных нацистских концлагерей.

Издания BBC, Rolling Stone и Los Angeles Times назвали ленту шедевром, а медиа Associated Press, The Hollywood Reporter, Variety, The New York Times, Time и Vogue внесли его в свои подборки лучших фильмов 2023 года (именно в прошлом году картина путешествовала по фестивалям, собирая первые впечатления).

УНИАН совместно с кинокомпанией "Артхаус Трафик" собрали интересные факты о фильме, которые, возможно, убедят вас посмотреть его в кинотеатре.

Что означает "Зона интереса"

Лента вдохновлена одноименным романом британского писателя Мартина Эмиса. И хотя она не является прямой экранизацией произведения, все же идеи схожи – показать бездумную и равнодушную жизнь людей, ответственных за исполнение Холокоста, для которых это не страшное преступление, а просто работа, которая должна быть выполнена. Но что означает выражение "Зона интереса"?

У россиян сейчас существуют эвфемизмы для смягчения и искривления сущности ("хлопок" вместо "взрыв" или "СВО" вместо "война"), так и раньше, у нацистов, существовали свои маскировочные слова. Собственно, хорошо описанное Оруэллом в книге "1984" явление "новояза" – типичное для тоталитарных режимов. Например, геноцид евреев немцы называли "Окончательным решением", а "Зона интереса" – это ничто иное, как территория площадью 40 квадратных километров, непосредственно окружавшая концлагерь Аушвиц. То есть это – место течения событий, ведь именно в "Зоне интереса" обитают и проводят время главные герои.

Звездные создатели

"Зона интереса" – это новая лента от знаменитой студии А24. Это кинокомпания, которая специализируется на независимом кинематографе и работы которой часто становятся громкими хитами.

Например, известные сериалы "Эйфория" от HBO и "Ссора" от Netflix – произведения именно этой студии. Также своеобразным "бенгером" стало "Солнцестояние" Ари Астера, который также выпустил в прошлом году "Все страхи Бо" с Хоакином Фениксом. Картины от А24 неоднократно получали премию "Оскар": например, "Все везде и сразу" Дэниела Шайнерта и Дэна Квана, "Кит" Даррена Аранофски и "Лунный свет" Барри Дженкинса.

Режиссер "Зоны интереса" – британец Джонатан Глейзер, дважды номинант премии BAFTA и дважды участник Венецианского международного кинофестиваля. Он также является известным клипмейкером, который снял музыкальные клипы для Jamiroquai, Massive Attack и Radiohead.

С момента выхода его предыдущего фильма "Побудь в моей коже" со Скарлетт Йоханссон прошло уже 10 лет. Сам Глейзер длительную паузу объясняет тем, что не умеет делать несколько проектов одновременно, а полностью погружается в каждый. Так, десятилетие ушло именно на создание "Зоны интереса". Два из них он потратил только на подготовку к написанию сценария – исследование биографий главных героев и изучение информации об Освенциме.

Эталонная игра от новых кинозвезд

Коменданта концлагеря на экране воплотил Кристиан Фридель, хорошо известный ценителям немецкого кинематографа. В частности, он играл в лентах Михаэля Ханеке "Белая лента", Оливера Хиршбигеля "Взорвать Гитлера", а также в детективном сериале Тома Тыквера "Вавилон-Берлин". Недавно также стало известно, что Фридель присоединился к актерскому составу предстоящего третьего сезона "Белого лотоса".

Главную женскую роль – жены коменданта – исполнила Сандра Гюллер. В последнее время ее имя все чаще появляется в прессе, ведь прошлый год был для нее очень продуктивный – она стала лучшей европейской актрисой 2023 года по версии Европейской киноакадемии. Актриса также исполнила главную роль в "Анатомии падения" – французском хите, который не так давно отшумел в кинотеатрах. За эту роль она получила номинацию на премию "Оскар" – первую в своей карьере.

Издание The Guardian назвало игру актерского дуэта "безупречной". Очевидно, что мы наблюдаем восхождение двух звезд – с европейского до мирового масштаба.

Триумфальный путь к "Оскару"

Мировая премьера "Зоны интереса" состоялась в мае 2023 года – на Каннском кинофестивале, одном из главных событий в киноиндустрии, входящем в так называемую "Большую тройку кинофестивалей" (вместе с Берлином и Венецией). Там картина получила Гран-при – награду, считающуюся второй по важности после "Золотой пальмовой ветви".

Позже команда фильма была среди лидеров по количеству номинаций на премию Европейской киноакадемии. Лента боролась в пяти категориях, в том числе и за главную награду – в категории "Лучший европейский фильм". Картина также получила три номинации на "Золотой глобус" и только что одержала победу в трех из девяти номинаций премии BAFTA, в которых была представлена.

Но главная интрига до сих пор продолжается: получит ли "Зона интереса" золотую статуэтку от Американской киноакадемии? Фильм получил пять номинаций на премию "Оскар": за лучшие фильм, международный фильм, режиссерскую работу, адаптированный сценарий и звук. Согласно прогнозам профильных международных СМИ, лента является фавориткой по меньшей мере в номинации "Лучший международный фильм".

Отзывы

Рейтинги "Зоны интереса" на разных платформах свидетельствуют о том, что лента не оставила равнодушными ни профессиональных критиков, ни зрителей.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов, а на Letterboxd – 4 из 5 баллов. На Rotten Tomatoes он получил 93% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 77% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 91 балл из 100 с пометкой "Обязательный к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7,4 балла из 10 ("в целом положительные отзывы").

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