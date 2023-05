"Русалочка", "Рыцари Зодиака" и "Риски и побочные эффекты": что посмотреть на выходных

На этой неделе в украинский прокат выходит новая экранизация диснеевской "Русалочки", которая еще задолго до своего релиза наделала немало шума. Кроме того, в кинотеатрах покажут фэнтези "Рыцари Зодиака" и жизненную комедию "Риски и побочные эффекты". Об этих и других киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Русалочка

The Little Mermaid (США, 2023, приключения/семейный/фэнтези/мюзикл)

Эта лента вызвала многочисленные споры в соцсетях еще задолго до своего выхода – часть оппонентов не видела смысла в очередном римейке еще одной классической диснеевской истории, а часть – была недовольна выбором темнокожей актрисы на главную роль. Другие же наоборот выступали в поддержку новой интерпретации хорошо известного сюжета, а кое-кто вообще апеллировал к тому, что чисто с географической точки зрения в ареале обитания Ариэль вообще-то люди не очень-то и белые живут. Так или иначе, но уже на этой неделе украинские кинозрители вместе со всем миром наконец-то имеют возможность составить личное мнение об этом резонансном фильме.

Итак, "Русалочка" 2023 года – это знакомая каждому история об Ариэль, красивой и вдохновленной молодой русалке, жаждущей приключений. Самая младшая и дерзкая из дочерей короля Тритона, Ариэль стремится узнать больше о мире над водой. Во время одного из путешествий на поверхность она влюбляется в принца Эрика. И хотя русалкам запрещено общаться с людьми, Ариэль стремится следовать зову сердца. Поэтому она заключает сделку со злой морской ведьмой Урсулой, которая дает Ариэль шанс выяснить, что это такое, жизнь на земле. Но это ставит под угрозу ее собственную жизнь и ее отцовскую корону.

Фильм является киноадаптацией к одноименному мультфильму 1989 года, который сам основан на сказке Ханса Кристиана Андерсена. В то же время создатели фильма уверяли, что они не копировали мультфильм полностью, а вместо этого внесли в него "современную повестку дня".

Выбор на главную роль русалочки Ариэль актрисы и певицы Холли Бейли стал первым случаем, когда темнокожая актриса играет диснеевскую принцессу, которая была белокожей в мультфильмах. Помимо Бейли, в фильме снялись Мелисса Маккарти (Урсула), Хавьер Бардем (Тритон), Джона Хауэр-Кинг (Эрик) и другие.

Режиссером фильма выступил Роб Маршалл, который до этого снял фильмы "Чикаго", "Мемуары гейши", "Пираты Карибского моря: На странных берегах" и "Мэри Поппинс возвращается".

Официальная премьера фильма состоялась еще 8 мая в Лос-Анджелесе, а затем было проведено еще несколько премьерных показов с участием съемочной группы и исполнителей главных ролей в разных городах мира. Первые отзывы критиков о фильме скорее положительные, особенно выделяют актерскую игру Бейли и Маккарти, хотя и без критики не обошлось. Так, на Rotten Tomatoes по итогам первых 121 рецензии фильм имеет 73% одобрения, а на Metacritic по итогам первых 37 обзоров от критиков "Русалочка" получила 59 баллов ("смешанные или средние отзывы").

Подробный обзор фильма скоро ждите УНИАН.

Риски и побочные эффекты

RisikenundNebenwirkungen(Австрия, 2021, комедия)

Хотя в целом австрийское кино для рядового украинского зрителя является настоящим "темным лесом", и в основном известно каким-то слишком тяжелым авторским кино, на самом деле новинка этой недели – комедия "Риски и побочные эффекты" производства Австрии – может приятно удивить.

Лента австрийского режиссера Михаэля Крайсля, основанная на пьесе драматурга Штефана Фегеля, рассказывает о женщине по имени Катрин, которая после планового медосмотра случайно узнает, что нуждается в пересадке почки. Ей чрезвычайно повезло, ведь у ее мужа – нужная группа крови. Но, похоже, он не слишком спешит стать донором для любимой.

Мужа главной героини, негероичного человека с моральной дилеммой, воплотил Самуэль Финци – актер театра и кино, известный по лентам "Ход короля", "Глаза змеи: Начало Джи.Ай.Джо" и "Соблазнитель". Также в главных ролях – Инка Фридрих ("Фанатки не остаются на завтрак"), Пиа Хирцеггер ("Земля под моими ногами") и Томас Мрас ("Мой друг Зигмунд Фрейд"). Последний за свою роль получил номинацию на австрийскую кинопремию в категории "Лучший актер".

На родине премьера ленты состоялась еще в 2021 году – сейчас на IMDb у фильма оценка 6,2 балла из 10. В Украине же его впервые показали в рамках Недели австрийского кино весной 2023 года – "Риски и побочные эффекты" стал фильмом-открытием 11-го фестиваля. Стоит отметить, что у украинской публики эта довольно жизненная картина с неожиданным финалом получила положительный отклик – после просмотра зрители весьма живо его обсуждали, пытаясь поставить себя на место главных героев. К тому же, в данном случае в фильме вполне понятный для украинцев юмор, несмотря на распространенное мнение о том, что немецкоязычные комедии – явление довольно специфическое.

Рыцари Зодиака

Knights of The Zodiac (США, Япония, 2023, фэнтези/экшн)

В центре сюжета этого фильма, основанного на популярной во второй половине 1980-х манге Saint Seiya – своевольный подросток с улицы Сейя, который зарабатывает на жизнь в боях без правил. У него лишь одна цель: заработать денег, чтобы отыскать похищенную много лет назад сестру. Во время одного из боев парень проявляет в себе мистические сверхъестественные способности, о которых он даже не подозревал. Теперь ставки растут, потому парню нужно принять нового себя и пожертвовать всем, чтобы занять законное место среди рыцарей Зодиака.

Главные роли в фильме исполнили Арата Макэнью ("Тихоокеанский рубеж 2"), Фамке Янссен ("Люди Икс", "Факультет"), Мэдисон Айсмен ("Джуманджи", "Анабель 3"), Шон Бин ("Властелин колец", "Игра престолов"), Марк Дакаскос ("Только сильнейшие", "Плачущий убийца", "Джон Уик 3") и другие.

Режиссером фильма выступил польский аниматор Томаш Багинский, который в частности приложился к работе над серией видеоигр "Ведьмак". Это его первый полнометражный игровой фильм.

Премьера фильма состоялась в конце апреля 2023 года, и он получил в основном отрицательные отзывы. Так, на IMDb у "Рыцарей Зодиака" сейчас оценка 4,6 баллов из 10, на Rotten Tomatoes у него 26% одобрения от критиков против 63% от зрителей, а на Metacritic – 35 баллов из 100 от кинообозревателей и 2 балла из 10 от широкой аудитории, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом отрицательные отзывы".

Критики констатировали, что лента вряд ли удовлетворит ностальгические чувства уже взрослых фанатов оригинальной манги, одновременно не сумев заинтересовать новую аудиторию. В то же время, нашлись и те, кто отметил, что фильм вполне может понравиться молодой аудитории, которая хочет просто расслабиться и посмотреть яркое зрелище в стиле аниме, не слишком зацикливаясь на сюжете.

Призраки дома-убийцы

The Haunting of the Murder House (США, 2023, ужасы)

В центре сюжета – четверо режиссеров, которые пропали в доме с привидениями прямо в эфире во время трансляции в социальных сетях. Через год их кадры нашли.

Режиссером фильма выступил Брендан Рудницки, который в течение последних нескольких лет снял под крылом его собственной продюсерской компании DBS Films с десяток низкобюджетных хорроров. Все они получили либо низкие, либо средние оценки, но, очевидно, определенную заинтересованную аудиторию они таки имеют.

Например, фильм "Призраки дома-убийцы" имеет оценку на IMDb 3,9 балла из 10, между тем, на Rotten Tomatoes он получил аж 97% одобрения от зрителей.

Миссия Кандагар

Кандахар (США, 2023, триллер/боевик)

На этой неделе в украинский прокат одновременно со всем миром выходит очередной боевик с Джерардом Батлером ("Падение Олимпа", "Самолет", "Хороший, плохой, коп"), который, похоже, окончательно решил оставить попытки сменить амплуа (хотя раньше в его карьере было куда больше разноплановых ролей).

На этот раз Батлер сыграл тайного оперативника ЦРУ Тома Харриса, который раскрывается, находясь глубоко в тылу на вражеской территории в Афганистане. Теперь он вместе с переводчиком должен эвакуироваться в Кандагар, однако это не так просто, ведь его преследует элитный отряд спецназа.

Также одну из ролей в фильме сыграл звезда сериала "Викинги" Трэвис Фиммел.

Снял фильм Рик Роман Во – бывший каскадер, переквалифицировавшийся в режиссера. В частности, на его счету такие режиссерские работы, как "Падение ангела" и "Гренландия" все с тем же Батлером в главной роли.

Стоит отметить, что фильм "Миссия Кандагар" пополнил позорный список картин, которые также выходят официально в российский прокат. Интересно, что сняла его кинокомпания Thunder Road Films, которая принадлежит американскому продюсеру украинского происхождения Василию Иванику (да, зрада подкралась оттуда, откуда ее не ждали). Именно эта кинокомпания ответственна за франшизу "Джон Уик", последняя часть которой также официально выходила в России, что вызвало праведный гнев среди немалого количества украинцев.

Мегалодон. Черный Демон

TheBlackDemon(США, Мексика, Доминиканская Республика, 2023, триллер/ужасы)

Идиллический семейный отпуск нефтяника Пола Стерджеса превращается в кошмар, когда они сталкиваются со свирепой акулой-мегалодоном, которая не остановится ни перед чем, чтобы защитить свою территорию. Местные говорят, что это черный Демон из древней легенды. Между тем, нефтяная вышка, ставшая прибежищем для перепуганных людей, постепенно уходит под воду, где ее атакует гигантская акула. Пол и его семья должны найти способ вернуться живыми на берег, прежде чем акула снова нанесет удар в этой эпической битве между людьми и природой.

Главную роль в фильме исполнил Джош Лукас ("Судная ночь навсегда", "Аутсайдеры", "Йеллоустоун"), а режиссером выступил Адриан Грюнберг ("Рэмбо: Последняя кровь", "Веселые каникулы").

В американский прокат лента вышла в конце апреля 2023 года и получила в основном негативные отзывы. Так, на IMDb у фильма нынче оценка 4,1 балл из 10, на Rotten Tomatoes у него 9% одобрения от критиков против 74% от зрителей.

Отметим, на прошлой неделе фильм также официально вышел в российский прокат, и это точно не добавляет ему рекламы для украинского зрителя.

Свингеры

Swingers (Украина, Латвия, 2018, комедия)

Украинский кинематограф продолжает уверенно штурмовать крупнейший стриминговый сервис мира Netflix, неся широкой аудитории лучшее, что у нас есть. Помимо признанных хитов вроде "Клондайка" или "Люксембург, Люксембург", туда попадают и самые известные образцы такого специфического жанра, как украинская комедия. Поэтому теперь к полной коллекции "Сумесшедшей свадьбы" и "Звездам по обмену" присоединились знаменитые "Свингеры".

В центре сюжета этой картины 2018 года выпуска – несколько пар, которые по разным причинам стремятся к экспериментам в интимной жизни, поэтому соглашаются принять участие в свингерском вечере.

Главные роли в фильме исполнили такие завсегдатаи украинских комедий, как Ольга Полякова, Даша Астафьева, Анна Саливанчук, Михаил Кукуюк, Алексей Вертинский и другие.

Лента получила смешанные отзывы от критиков, но имела большой успех в прокате. На IMDb у него оценка 5,3 балла из 10.

Фильм стал доступен на Netflix 24 мая 2023 года.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияют воздушные тревоги, отключения электроэнергии и комендантский час.

Если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто. Аналогичная система обмена билетов действует в случае отключения электроэнергии.

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы мая 2023 года – на этой неделе стартует шпионский комедийный экшн "Фубар" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли от Netflix, комедийный фэнтези "Американец китайского происхождения" с Мишель Ео от Disney+ и романтическая комедия "Платонические отношения" с Роуз Бирн и Сетом Рогеном от AppleTV+.

Марина Григоренко