Такие ведущие международные независимые дистрибьюторы, как Lionsgate, STXInternational, FilmNation, A24 и Pathé, до сих пор продолжают сотрудничать с российским кинорынком.

Национальный союз кинематографистов Украины обнародовал открытое письмо, в котором призвал участников Каннского кинорынка 2023 года прекратить вести дела с Россией.

В заявлении отмечалось, что выпуск фильмов в путинской России сродни "поддержке терроризма" на фоне продолжающейся агрессивной войны в Украине, отмечает Variety.

В частности, в письме украинские кинематографисты перечислили ряд ведущих международных независимых дистрибьюторов, в том числе Lionsgate, STXInternational, FilmNation, A24 и Pathé, фильмы которых выходили в прокат в России после начала полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года.

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"Продолжение ведения бизнеса в России означает поддержку российского террористического государства налогами. Эти налоги затем превращаются в оружие, которым уничтожают мирные украинские города, убивают и калечат наших друзей и коллег", – говорится в заявлении.

Союз кинематографистов Украины также напомнил, что и Европейский парламент, и Парламентская ассамблея НАТО в ноябре 2022 года объявили Россию государством-спонсором терроризма.

"Поэтому продажа фильмов на территорию Российской Федерации может рассматриваться как поддержка терроризма, и мы призываем производителей, дистрибьюторов и агентов по продажам пересмотреть свои отношения с российскими дистрибьюторами и обеспечить, чтобы такие действия не способствовали финансированию террористической организации и подрыву безопасности в мире", – говорится в письме.

"Мы, Союз кинематографистов Украины, обращаемся к кинопродюсерам, кинокомпаниям и мировым продажникам с призывом прекратить сотрудничество с российскими кинокомпаниями до окончания российско-украинской войны и установления справедливого мира", – добавили в союзе.

Иностранные фильмы в российском прокате

Издание отмечает, что хотя крупнейшие голливудские студии (Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Paramount, Universal – ред.) полностью ушли из России, тем не менее, за прошлый год в стране, согласно с данными Российского кинофонда, было выпущено более 140 американских фильмов. (Судя по анонсам российских кинотеатров, европейских и азиатских фильмов в российском прокате было еще больше – ред.).

Самой громкой новинкой, официально выпущенной в российский прокат, стал боевик Lionsgate "Джон Уик: Глава 4". До этого студия A24 выпустила в России фильм "Все и везде, все сразу", получивший 11 "Оскаров" в этом году. Также россиянам официально показали шпионский комедийный боевик Гая Ричи "Операция Фортуна: Искусство побеждать", выпущенный компанией STXinternational, и французский фильм "Три мушкетера" от Pathé. Более того, на лето 2023 года запланирован выход еще одного фильма Гая Ричи – "Переводчик" с Джейком Джилленхолом от все тех же STX Films.

Студии объясняют попадание своих фильмов в российский прокат тем, что контракты на многие иностранные фильмы были подписаны до российского вторжения в Украину (Тем не менее, другим киностудиям это не помешало отозвать фильмы из проката – ред.). Другие попадают в кинотеатры страны извилистыми путями, часто через дочерние компании российских дистрибьюторских компаний, базирующиеся в других юрисдикциях, или через сторонних дистрибьюторов. Например, российским релизом "Джона Уика 4" занималась компания Unicorn Media, зарегистрированная на Мальте.

При этом один опытный европейский торговый представитель на правах анонимности сообщил изданию, что киностудии сознательно продают в Россию фильмы через иностранные фирмы-прокладки, не желая терять доходы – ведь до войны российский кинорынок был шестым в мире по кассовым сборам.

"Мы месяцами обсуждали эти споры между торговыми агентами. Реальность такова, что с финансовой точки зрения гораздо выгоднее продолжать торговлю с Россией, чем проиграть, если фильмы станут пиратскими (В российских кинотеатрах нынче нелегально крутят пиратские копии блокбастеров от официально ушедших из России компаний – ред.)", – отметил он.

Что касается сделок, подписанных до вторжения в Украину, он добавили: "В разгар 2023 года мы едва ли можем продолжать утверждать, что сделки были подписаны до войны. Для новых релизов будет сложно продолжать использовать этот аргумент".

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