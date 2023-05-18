"Форсаж X" и все остальное: что посмотреть на выходных

Главной кинопремьерой этой недели, несомненно, станет десятая часть легендарной франшизы "Форсаж" во главе с Вином Дизелем. Можно сколько угодно ее критиковать и растягивать на мемы, однако в итоге все ее смотрят. Между тем, онлайн выйдет несколько громких фильмов прошлых лет. Об этих и других новинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Форсаж X

Fast X (США, 2023, приключения/криминал/экшн)

Кинофраншиза "Форсаж" давно уже превратилась в мем. И несмотря на то, что ценители кино по всему миру не устают критиковать фильмы о приключениях Доменика Торетто и Ко, мы-то знаем, что они все равно их смотрят – ведь как еще объяснить такие безумные кассовые сборы?

В новой части культовой франшизы героям бросит вызов Данте Рейес (Джейсон Момоа из "Аквамена" и "Игры престолов") – сын бразильского наркобарона Эрнана Рейеса, убитого Домеником Торетто и его командой в фильме "Форсаж 5" 2011 года. Данте был свидетелем смерти своего отца и уничтожения его преступной империи. Потеряв все, он потратил 12 лет на разработку плана мести Доменику, что забрать у него самое ценное – семью.

Десятая часть "Форсажа", к которой зрителей подводили почти так же дальновидно, как к фильму "Мстители: Финал", собрала большинство актеров, известных по предыдущим частям – кроме самого Вина Дизеля, в нем вновь появятся Мишель Родригез, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Сон Кан, Джейсон Стэтхэм, Джон Сина, Скотт Иствуд, Хелен Миррен и Шарлиз Терон. Также поговаривают, есть камбеки-сюрпризы.

Кроме того, в фильме будет несколько новичков – Бри Ларсон ("Капитан Марвел"), Алан Рихтсон ("Тайны Смолвиля"), Даниэла Мелькиор ("Отряд самоубийц") и Рита Морено ("Вестсайдская история"). А еще камэо Мидоу Рейн Уокер – единственной дочери звезды "Форсажа" Пола Уокера, погибшего 10 лет назад.

Режиссером фильма выступил Луи Летерье ("Битва титанов", "Невероятный Халк", "Иллюзия обмана", "Перевозчик 2", "Люпен").

"Форсаж 10" должен завершить основной цикл франшизы, однако уже известно, что точно будет 11 часть, которую называют переходной – с заделом на то, чтобы продолжить историю уже с новыми персонажами. Более того, во время премьеры фильма в Риме 12 мая этого года Вин Дизель заявил о намерении растянуть финал не на две части, а на три – в том числе с участием Дуэйна "Скалы" Джонсона, исполнявшего роль Люка Гоббса в нескольких частях франшизы.

Фильм "Форсаж 10" будет иметь одну важную сцену после титров, которой стоит дождаться.

Сейчас на IMDb у фильма 6 баллов из 10.

Обзор фильма от УНИАН читайте в нашем отдельном материале.

Блэкберри

BlackBerry (Канада, 2023, комедия/драма/биография)

Литературной основой сценария к этому фильму стала книга Джеки МакНиш, рассказывающая о взлете и падении канадского предприятия BlackBerry, широко известного как производитель одноименных бизнес-смартфонов. В центре сюжета – взаимоотношения основателей компании Майкла Лазаридиса и Джима Балсилли.

Главные роли в фильме исполнили Джей Барушель ("Как укротить дракона", "Конец света по-голливудски") и Гленн Ховертон ("Фарго", "Охота"), а режиссером фильма выступил Мэтт Джонсон ("Nirvanna The Band The Show", "Операция "Лавина").

Премьера фильма состоялась 17 февраля 2023 года на 73-м Берлинском кинофестивале, где он получил в основном положительные отзывы. На данный момент на IMDb у фильма 7,9 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 98% одобрения критиков против 90% от зрителей, а на Metacritic – 80 баллов из 100 от киноэкспертов и 7,2 балла из 10 от широкой аудитории, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

К сожалению, лента также выходит официально в российский прокат, и этот факт весьма справедливо может отбить желание у украинцев идти на него в кинотеатр, особенно на фоне того, что большинство влиятельных кинокомпаний мира прекратили продавать свои фильмы россиянам после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Как видим, для некоторых деньги не пахнут.

Девственницы-самоубийцы

The Virgin Suicides (США, 1999, мелодрама/драма)

На этой неделе в украинских кинотеатрах также стартуют ретроспективные показы психологической драмы Софии Копполы "Девственницы-самоубийцы\" 1999 года. В центре сюжета фильма – семья Лисбон, в которой растут пятеро дочерей-подростков. После того, как 13-летняя Сесилия совершает самоубийство, ее сестры становятся объектом пристального внимания всех жителей городка, особенно соседских парней, устраивающих за девочками настоящую слежку. Желая отгородить дочерей от окружающих людей, родители постепенно прекращают всяческое общение с внешним миром и запрещают дочерям выходить из дома.

Главные роли в фильме исполнили Кирстен Данст, Кэтлин Тернер, Джеймс Вудс, Джош Хартнетт, Эй Джей Кук, Хайден Кристенсен, Джонатан Такер и другие.

Фильм стал полнометражным режиссерским дебютом дочери легендарного Фрэнсиса Форда Копполы – Софии, а его премьера состоялась на Каннском кинофестивале 1999 года, где он получил положительные отзывы и дал старт дальнейшей карьере режиссера ("Трудности перевода", "Мария-Антуанетта", "Элитное общество").

В настоящее время на IMDb у фильма 7,2 балла из 10, на Rotten Tomatoes – 80% одобрения критиков против 81% от зрителей, а на Metacritic – 76 баллов из 100 от киноэкспертов и 7,4 балла из 10 от широкой аудитории, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Интервью

The Interview (США, 2014, комедия/сатира/боевик)

В центре сюжета этой сатирической комедии – известный и талантливый журналист популярного ток-шоу Дэвид Скайларк и его лучший друг и по совместительству продюсер Аарон Раппапорт. Они давно мечтали сделать что-то выдающееся, поэтому решили взять интервью у северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Впрочем, впоследствии к ним обратилось ЦРУ с просьбой убить последнего.

Главные роли в фильме исполнили давние друзья и творческие партнеры Джеймс Франко и Сет Роген, которые также вместе работали над такими фильмами, как "Зеленый шершень", "Ананасовый экспресс", "Конец света по-голливудски", "Горе-творец" и многие другие. Роген также был со-режиссером и со-сценаристом фильма.

Фильм "Интервью" вышел в мировой прокат в конце 2014 года, впрочем его путь к кинозрителям был очень непростым. Сначала выход фильма перенесли, а потом вообще отменили – из-за угроз про-северокорейских хакеров и бойкота со стороны владельцев кинотеатров. Также фильм раскритиковали в самой КНДР и дружественных к ней странах, в том числе в России. Впрочем, вскоре фильм таки вышел в ограниченный прокат. В Украине он так и не был представлен официально.

Прогнозируемо, фильм получил противоречивые отзывы. На данный момент на IMDb у фильма 6,5 балла из 10, на Rotten Tomatoes – 52% одобрения от критиков против 48% от зрителей, а на Metacritic – 52 балла из 100 от киноэкспертов ("смешанные или средние отзывы") и 6,6 баллов из 10 от широкой аудитории ("в целом положительные отзывы").

Фильм стал доступен на Netflix 15 мая 2023 года.

Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити

Resident Evil: Welcome to Raccoon City (США, Германия, 2021, боевик/хоррор/научная фантастика)

"Обитель зла", вероятно, является одной из самых известных франшиз о зомби-апокалипсисе. На этот раз зрителей решили вернуть в 1998 год и раскрыть им все секреты загадочного Раккун-Сити – места, где когда-то находился успешный фармацевтический гигант корпорации "Амбрелла", а теперь затаилось глубинное зло.

На этот раз фильм обошелся без Милы Йовович, с которой у многих ассоциируется знаменитая франшиза. Теперь в центре сюжета оказались центральные персонажи серии видеоигр, на которых базируется кинофраншиза – Клэр Редфилд (Кая Скоделарио из "молокососов" и "Бегущий в лабиринте") и ее брат Крис Редфилд (Робби Амелл из "Флэша" и "Секретных материалов"). Также в фильме появились такие персонажи, как Леон Скотт Кеннеди, Джилл Валентайн, Альберт Вескер, Ада Вонг и другие.

Обновленная версия "Обители зла" была довольно прохладно воспринята как критиками, так и зрителям. На данный момент на IMDb у фильма 5,2 балла из 10, на Rotten Tomatoes – неприлично низкие 30% одобрения от критиков против 65% от зрителей, а на Metacritic – 44 балла из 100 от киноэкспертов ("смешанные или средние отзывы") и 3,7 балла из 10 от широкой аудитории ("в целом отрицательные отзывы"). Нашу рецензию на фильм читайте по ссылке.

Фильм стал доступен на Netflix 17 мая 2023 года.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияют воздушные тревоги, отключения электроэнергии и комендантский час.

Если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто. Аналогичная система обмена билетов действует в случае отключения электроэнергии.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы мая 2023 года – на этой неделе стартует комедия "высокая пустыня" от Apple TV+. Главные роли в сериале исполнили Патриция Аркетт ("Настоящая любовь", "Шоссе в никуда", "Стигматы"), Мэтт Диллон ("Аптечный ковбой", "Дикость", "Дом, который построил Джек") и Руперт Френд ("Хитмен: Агент 47", "Смерть Сталина", сериал "Родина").

Марина Григоренко