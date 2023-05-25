Смогла ли "Русалочка" утереть нос ненавистникам: обзор новинки от Disney

25 мая 2023 года в украинский прокат вышла новая экранизация диснеевской "Русалочки", которая еще задолго до своего релиза наделала немало шума. Удалось ли авторам ленты утереть нос всем ненавистникам, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Русалочка" (The Little Mermaid) – максимально без спойлеров.

Скандалы вокруг "Русалочки"

Как только стало известно, что Disney планирует снять игровую адаптацию своего хитового мультфильма 1989 года "Русалочка", на котором выросли миллионы миллениалов, в соцсетях разгорелись жаркие споры.

Конечно, главные споры шли вокруг выбора актрисы на главную роль – темнокожей певицы Голли Бейли, для которой это была дебютная главная роль в большом кино. Немалое количество интернет-пользователей сразу указали на внешние отличия Бейли от оригинального персонажа из мультфильма с голубыми глазами и светлой кожей. После этого по Сети начали распространяться негативные публикации с хэштегами #NotMyAriel и #NotMyMermaid и угрозы проигнорировать фильм в прокате, поскольку "все поколения росли с белокожей Ариэль с рыжими волосами".

В то же время, немало знаменитостей, среди которых Мэрайя Кэри, Хэлли Берри и Крисси Тайген, выступили с поддержкой в адрес юной актрисы. Мол, девушку выбирали по вокальным талантам, а не по цвету кожи.

В то же время телеканал Freeform, входящий в структуру Disney, опубликовал в сети Instagram "открытое письмо бедным, несчастным душам", в котором сообщил, что хотя автор оригинальной сказки был датчанин, Ариэль – русалка, живущая в "интернациональных водах", и может плавать где ей заблагорассудится, а также напомнил, что датчане могут быть чернокожими и "генетически" иметь рыжие волосы. При этом, с какой стороны не посмотреть, Ариэль – вымышленная героиня.

Кроме того, после публикации первых кадров к фильму многие в Сети выражали недовольство качеством спецэффектов.

О чем фильм

"Русалочка" 2023 года – это знакомая каждому история о любознательной и красивой молодой русалке Ариэль, которая стремится познать мир, в том числе запретный человеческий. Во время одного из путешествий на поверхность она влюбляется в принца Эрика, которого она затем спасает от смерти во время шторма. И хотя русалкам запрещено общаться с людьми, Ариэль стремится идти по зову сердца и быть вместе с любимым. Когда ее отец, король подводного царства Тритон, ругает дочь за нарушение его запрета на общение с людьми, Ариэль заключает сделку со злой морской ведьмой Урсулой. Последняя дает Ариэль шанс выяснить, какова же она, жизнь на земле. Впрочем, за это ей приходится заплатить страшную цену, которая поставит под угрозу не только ее собственную жизнь, но и отцовскую корону.

Фильм является киноадаптацией к одноименному мультфильму 1989 года, который сам основан на сказке Ганса Кристиана Андерсена (которая была гораздо более трагичной). В целом, фильм следует сюжету оригинального мультфильма, с небольшими отклонениями сюжета в пользу более современной повестки дня.

Актеры и режиссер

Режиссером фильма выступил Роб Маршалл, который до этого снял фильмы "Чикаго", "Мемуары гейши", "Пираты Карибского моря: На странных берегах" и "Мэри Поппинс возвращается". Учитывая его послужной список, морской костюмированный мюзикл – работа именно для него, и он с ней справился в целом довольно уверенно.

Помимо упомянутой выше Бейли, в фильме снимались такие известные звезды, как Мелисса Маккарти и Хавьер Бардем. Первая – прекрасно справилась с ролью коварной ведьмы Урсулы, второй, будем честны, местами выглядел комично.

Джона Хауэр-Кинг с пока не слишком богатым послужным списком сыграл принца Эрика. Честно говоря, местами ныне 27-летний актер выглядел немного взрослым для этой роли, хотя это, возможно субъективное мнение.

В целом, актерский состав у "Русалочки" довольно яркий и приятный.

Неудачный дубляж

А вот что несколько испортило впечатление, так это украинский дубляж, со всем уважением к нашим актерам дубляжа. Дело в том, что в данном случае при адаптации фильма к украинскому прокату прибегли к спорной практике перевода песен в мюзиклах. Помните эти споры вокруг "Чикаго" все того же Роба Маршалла? В те далекие времена в Украине еще не было собственного дубляжа, поэтому фильмы в кинотеатрах показывали в российской озвучке. А главных мужских персонажей в мюзиклах тогда озвучивал... Киркоров. И зрители такие: я хочу послушать Ричарда Гира, не Киркорова! Вот тут то же самое.

Возможно, это связано с тем, что все же фильм "Русалочка" ориентирован на детскую аудиторию, а не все дети пока в достаточной мере владеют английским. Да и субтитры детям сложнее воспринимать. Это мы здесь уже разбалованы оригинальными дорожками на стриминговых сервисах. Например, песни в фильмах "Элвис" или "Вестсайтская история" в украинском дубляже были в оригинале с субтитрами.

Другое дело – неудачно подобранные голоса. Ариэль тут пела настолько высоким голосом, что едва кровь из ушей не полилась. Что-то нам подсказывает, что Холли Бейли звучала гораздо приятнее. Мужские партии были исполнены значительно лучше, а вот Урсула звучала как "шальная императрица" Алегрова с нотками прокуренной Пугачевой...

В целом, авторы "Русалочки" очень скрупулезно подошли к звуковому оформлению ленты, привлекая к работе композитора Алана Менкена, который писал музыку и к оригинальному мультфильму. При этом к озвучке персонажей приобщали немало "голосистых" исполнителей, как-то сама Бейли или Аквафина, озвучившая чайку Скаттл. К сожалению, украинский зритель их работы оценить не сможет…

Реакция на фильм

Официальная премьера фильма "Русалочка" состоялась еще 8 мая 2023 года в Лос-Анджелесе, а затем было проведено еще несколько эксклюзивных показов с участием съемочной группы и исполнителей главных ролей в разных городах мира.

Первые отзывы критиков о фильме были скорее положительные, хотя и без критики не обошлось. Особенно положительно выделялась игра Бейли и Маккарти. В то же время критики не были единодушны в отношении графики и осовремененных песен. Впрочем, это скорее дело вкуса.

Сейчас на Rotten Tomatoes фильм имеет 72% одобрения от критиков против 84% от зрителей, а на Metacritic кинообозреватели дали "Русалонке" 58 баллов ("смешанные или средние отзывы").

Наш вердикт

В целом, новая "Русалочка" – это красивая, яркая, добрая и немного наивная сказка, которая, бесспорно, сделана довольно качественно. Она точно вызовет приятные ностальгические чувства у тех, кто вырос на оригинальном мультфильме, а также имеет все шансы понравиться современным детишкам.

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

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Марина Григоренко