Британского режиссера упрекнули в искажении исторических фактов.

14 ноября 2023 года во французской столице Париже состоялась мировая премьера эпического байопика Ридли Скотта "Наполеон". Однако если критики из США и Великобритании высоко оценили новинку, во Франции фильм раскритиковали, назвав его англосаксонской карикатурой, слишком вольно трактующей историю.

Как отмечает The Times, французские историки были весьма огорчены новой работой легендарного британского режиссера (на его счету такие картины, как "Чужой", "Бегущий по лезвию", "Солдат Джейн", "Гладиатор", "Марсианин", "Дом Гуччи", "Последняя дуэль") еще в июле, когда был выпущен первый трейлер бойопика о французском полководце.

В частности, Эмили Роббе, куратор Музея Армии в Доме Инвалидов, где захоронен Наполеон, указала на ряд исторических неточностей в фильме. Например, по ее словам, император никогда не стрелял из пушки по египетским пирамидам и не присоединялся к своим людям в кавалерийских атаках. Также он не присутствовал на казни королевы Марии-Антуанетты, являющейся ключевой сценой фильма, поскольку в тот день находился в 600 милях от Парижа.

Когда же фильм наконец показали французской публике, критики стало еще больше. "Ридли Скотту становится скучно… и нам тоже", – написало французское издание журнала GQ.

Тем временем, газета Le Figaro заявила, что фильм с Хоакином Фениксом в роли Наполеона Бонапарта и Ванессой Кирби в роли его жены Жозефины можно было бы переименовать в "Барби и Кен под Империей". Хотя издание и похвалило картину за эпические батальные сцены, одновременно оно раскритиковало Скотта за то, что основное внимание было сосредоточено на мучительных отношениях между молодым императором и его неверной женой: вместо того, чтобы изображать героический характер Наполеона, Скотт показал его "сентиментальным дикарем с пистолетом в руке, которого легко заставить расплакаться".

Тем временем, биограф Наполеона Патрис Гениффи в материале для журнала Le Point раскритиковал фильм как "очень антифранцузское и очень пробританское" переписывание истории. По его словам, после просмотра фильма невозможно понять, как такой "простодушный, посредственный и смешной" лидер мог достичь такой великой судьбы.

Французский кинокритик Александр Яновяк с киносайта Ecran Large и вовсе назвал фильм "Наполеон" огромным разочарованием. "Скотт играет с уместной идеей рассказать историю Бонапарта в менее восторженном свете – как прекрасного стратега, но слабого воина, кровавого тирана и жалкого любовника".

Сам Ридли Скотт поспешил ответить критикам с присущим ему пылом. Его совершенно не волновали упреки историков, что 49-летний Хоакин Феникс слишком стар, чтобы играть 25-летнего Наполеона. А отвечая на обвинения в фальсификации истории в интервью радио France Inter британский режиссер гневно заявил: "Мой ответ им: Откуда вы знаете? Вы были там?". Он также заверил, что при работе над фильмом придерживался общеизвестных фактов, включая письма самого Наполеона, которые "дали ему глубокое представление о характере императора".

Между тем, пишет издание, во французском обществе нынче двоякое отношение к персоне Наполеона, потому пока что сложно прогнозировать, как такую трактовку истории оценит местная публика. Так, если консервативная часть французов прославляют Наполеона как героя, который объединил нацию, завоевал далекие земли и построил современное государство, то "левые" настроены менее позитивно, вспоминая диктатуру, кровопролитие и возобновление рабства во времена Наполеона.

Примечательно, что англоязычные СМИ наоборот отмечают, что французам стоит поблагодарить авторов "Наполеона" за то, что они опустили ряд нелицеприятных фактов о полководце. В частности, как пишет The Economist, в фильме замалчиваются грабежи Наполеона в промышленных масштабах и его привычка самоустраняться, когда его армия попадала в беду. Также в фильме отсутствуют какие-либо упоминания о восстановлении Наполеоном рабства во французских колониях, пишет The Guardian.

В то же время, президент Наполеоновского общества Экс-ан-Прованса Фредерик Кувер заявил, что исторические ошибки в фильме можно проигнорировать. "Фильм снят в англосаксонской манере, с фантазиями в американском стиле. Именно это и интересно. Вы видите, как всемирно известный французский персонаж воспринимается за пределами наших границ", – заявил он.

При этом британские и американские критики были более благосклонны к новинке, особенно нахваливая актерскую игру, эпичный размах и комичный подход к истории.

"Ридли Скотт и Хоакин Феникса взрывают историю. Последний проект Ридли Скотта с Хоакином Фениксом и Ванессой Кирби в главных ролях – один из его самых грандиозных проектов на сегодняшний день", – гласит рецензия Collider.

"Ридли Скотт отказывается от символического веса, придаваемого (Наполеону – ред.) предыдущими биографическими фильмами, в пользу яркого зрелища с великой звездой в центре", – пишет уже упомянутый выше The Guardian.

"Наполеон" Ридли Скотта представляет собой исследование упрямства, возможно, особенно мужского. Фильм, написанный Дэвидом Скарпой, берет одну из самых изучаемых фигур в истории и превращает ее в аватар разрушительного человеческого импульса: непреклонного стремления к большей известности, большей славе, большей власти. Люди с манией величия, такие как Наполеон, появлялись на протяжении всей истории нашего вида, опустошая так много вокруг себя и, в конечном итоге, самих себя. Возможно, Скотт и Скарпа видят в этом некоторую актуальность для нашей эпохи", – говорится в рецензии Vanity Fair.

Вместе фильм критикуют за сумбурность и одновременно ряд затянутых моментов, которые могут заставить зрителей заскучать (в прокат выходит сокращенная 2,5-часовая версия, а не 4,5-часовая режиссерская – ред.).

"Звучит странно, что эпопея продолжительностью 2 часа 38 минут, как "Наполеон" Ридли Скотта, выглядит поспешной, ведь даже такая значительная продолжительность оказывается слишком короткой для этого амбициозного, но запутанного фильма, чтобы охватить почти три десятилетия абсурдной и насыщенной событиями жизни героя", – пишет издание Slate.

Едва ли не больше всего из англоязычных СМИ фильм раскритиковал уже упомянутый выше The Economist – издание упрекало "Наполеона" в чрезмерно нелицеприятном представлении персонажей и обилии отвратительных кровавых сцен, а также за саму постановку.

"Строгое осуждение не является тем, что мешает фильму. Хорошие фильмы можно снимать и о плохих людях. Проблема заключается в ответе сэра Ридли на другую проблему биографических фильмов, а именно, как отредактировать такую перенасыщенную жизнь для экрана", – отечается в рецензии издания.

На данный момент на агрегаторе Rotten Tomatoes у "Наполеона" Ридли Скотта 65% одобрения от критиков, общий консенсус которых гласит: "Ридли Скотт намерен доказать в "Наполеоне", что император голый – хитроумно-смешной эпопее с бравурными декорациями, сокращенный хронометраж которой удерживает ее от полной победы". Тем временем, на Metacritic киноэксперты дали ему 66 балов из 100, что соответствует характеристик "в целом положительные отзывы".

Напомним, в украинский прокат "Наполеон" Ридли Скотта выйдет уже на следующей неделе – 23 ноября.

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