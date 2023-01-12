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Марина Григоренко
Кадр из фильма "Мужчина по имени Отто" / фото Sony Pictures

"Мужчина по имени Отто" с Томом Хэнксом и ковид-слэшер "Больные": что посмотреть на выходных

08:01, 12.01.2023
6 мин. 133

После насыщенного на премьеры начала января, на этой неделе новинок будет немного меньше. Так, в кинотеатрах стартуют показы комедийной драмы "Мужчина по имени Отто" с Томом Хэнксом, а также фильмов для юной аудитории – "Магазин с привидениями" и "Приключения Тедди". Онлайн, тем временем, выйдут приключенческая драма "Пропал собака" и ковид-слэшер "Больные". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Мужчина по имени Отто

A Man Called Otto (США, Швеция, 2022)

Эта комедийная драма рассказывает о брюзге Отто, который после потери жены отдалился от людей и давно забыл настоящий вкус жизни. Однако все меняется, когда возле него поселяется молодая семейная пара – постепенно жизнь Отто снова наполняется настоящей дружбой и любовью.

Главную роль исполнил непревзойденный Том Хэнкс ("Форрест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Изгой", "Элвис") – и это уже повод обратить внимание на фильм.

Режиссером выступил Марк Фостер, который до этого снял такие фильмы, как "Бал монстров", "Волшебная страна", "Квант милосердия" и "Война миров Z".

Лента является американской адаптацией романа "Человек по имени Уве" шведского писателя Фредрика Бакмана. До этого книгу уже экранизировали в Швеции в 2015 году – эта лента была выдвинута на "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке.

Мировая премьера "Мужчины по имени Отто" состоялась в конце 2022 года, фильм получил смешанные отзывы. В частности, на IMDb у него оценка 7,3 балла из 10, тогда как на Rotten Tomatoes у него 66% одобрения от критиков и 97% от широкой аудитории. На Metacritic обозреватели дали ему 51 балл из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы", а зрители – 7,5 баллов из 10, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Магазин с привидениями

Spirit Halloween (США, 2022)

По сюжету этого семейного фэнтези, накануне Хэллоуина в городке, где живут главные герои, открывается магазин ужасов. Группа друзей решает тайком устроить в нем веселую вечеринку, но внезапно появляется незваный гость – таинственный призрак злобного магната-миллионера Алекса Виндзора. 

Главную роль в фильме исполнил звезда трилогии "Назад в будущее", легендарный Кристофер Ллойд.

На западе фильм вышел еще осенью 2022 года и получил посредственные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 4,4 балла из 10, на Rotten Tomatoes – 54% одобрения от критиков и 57% от зрителей, а на Metacritic – 48 баллов от кинообозреватели и 4,8 от широкой аудитории, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Приключения Тедди

Teddybjørnens jul (Норвегия, 2022)

Этот приключенческий фильм для маленьких киноманов рассказывает о плюшевом мишке, который очень хочет, чтобы его выиграл в лотерею богатый мальчик и взял его с собой в кругосветное путешествие. Однако когда медвежонок оказывается запертым на чердаке, он понимает, что должен любой ценой попасть к девочке, которая загадала желание, чтобы мишка стал для нее настоящим другом.

Премьера фильма состоялась в ноябре 2022 года. Сейчас на IMDb у него оценка 6,3 балла из 10.

Пропала собака

Dog Gone (США, 2023)

Эта приключенческая драма, основанная на реальных событиях, расскажет о парне, который вместе с отцом отправляется на невероятные поиски потерявшегося любимого пса, чтобы дать ему жизненно необходимые лекарства.

Главные роли в фильме исполнили Роб Лоу, известный по сериалу "Парки и зоны отдыха", а также Джонни Берхтольд и Кимберли Уильямс-Пейсли, которую наш зритель может знать по популярному фэнтези-телесериалу 2000-х "Десятое королевство".

Режиссером выступил Стивен Херек, известный по таким фильмам, как "Зубастики", "Невероятные приключения Билла и Теда", "101 далматинец" и "Рок-звезда".

Лента станет доступна на Netflix с 13 января.

Больные

Sick (США, 2022)

Этот фильм ужасов с рейтингом R (возрастное ограничение до 17 лет) расскажет о двух молодых девушках, которые из-за пандемии коронавируса решили остаться на карантине в семейном доме у озера наедине – по крайней мере они так думали.

Режиссером фильма выступил Джон Хайамс, больше всего известный благодаря работе над сериалами "Черное лето" и "Нация Z".

Фильм должен выйти на Peacock 13 января, однако на киноагрегаторах есть уже довольно неплохие отзывы от критиков, которые окрестили его законодателем жанра "ковид-слэшер". Так, на IMDb у него оценка 6,9 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 96% одобрения от критиков.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияют комендантский час, воздушные тревоги и отключение электроэнергии.

Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают редко.

Что касается отключения электроэнергии, то в некоторых кинотетрах уже есть генераторы, поэтому фильмы показывают и во время отключения света. Если же в кинотеатре нет генератора и сеанс отменяют, тогда действует аналогичная система обмена билетов, как в случае с воздушными тревогами.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы января 2023 года – на этой неделе выйдут постапокалиптический сериал "Последние из нас" по мотивам видеоигры The Last of Us, анимационный сериал для взрослых "Человек-Коала", а также второй сезон исторической драмы "Викинги: Вальхалла" и продолжение криминального триллера "Мэр Кингстауна" со звездой Marvel Джереми Реннером в главной роли.

Марина Григоренко

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