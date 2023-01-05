"Операция "Фортуна", "Щедрик" и "Бледно-голубой глаз": что посмотреть на выходных

В первую неделю 2023 года в украинский прокат выйдут сразу несколько интересных новинок – шпионский триллер Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство победы", украинская историческая драма "Щедрик", семейная анимация "Изумительный Морис" и научно-фантастический фильм ужасов "М3ГАН". Онлайн, тем временем, выйдет триллер "Бледно-голубой глаз" с Кристианом Бэйлом. Об этих и других киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Операция "Фортуна": Искусство победы

Operation Fortune: Ruse de guerre (США, 2022)

Новый шпионский триллер от короля криминальной комедии Гая Ричи ("Большой куш", "Шерлок Холмс", "Джентльмены", "Гнев человеческий") должен был выйти гораздо раньше, однако несколько раз переносился – сначала из-за пандемии коронавируса, а потом из-за того, что после начала войны России в Украине создатели фильма решили изменить национальность бандитской группировки по этическим соображениям, ведь по оригинальному сюжету плохими парнями здесь были украинцы.

В центре сюжета фильма – супер-шпион Орсон Форчун, который должен выследить и остановить продажу нового смертоносного оружия, технологией которой владеет миллиардер и торговец оружием Грег Симмондс. Неохотно объединившись с некоторыми из лучших оперативников мира, герой и его команда нанимают голливудскую кинозвезду Дэнни Франческо, чтобы тот помог им в их секретной миссии по спасению мира.

Главные роли в фильме исполнили Джейсон Стэтхем ("Большой куш", "Гнев человеческий", "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Перевозчик"), Обри Плаза ("Скотт Пилигрим против мира", "Парки и зоны отдыха"), Хью Грант ("Дневник Бриджит Джонс", "Реальная любовь", "Джентльмены"), Джош Хартнетт ("Перл Харбор", "Одержимость", "Гнев человеческий"), Эдди Марсан ("Атомная блондинка", "Шерлок Холмс", "Джентльмены") и другие.

Щедрик

Carol of the Bells (Украина, Польша, 2022)

События этой исторической драмы разворачиваются в начале Второй мировой войны, а в центре сюжета – три семьи, которые живут под одной крышей. Украинская, еврейская и польская семьи одинаково ощутили на себе притеснения как Третьего Рейха, так и карательного режима СССР. В безысходности порабощения украинская семья принимает к себе детей, родители которых стали жертвами оккупантов, и самоотверженно охраняет их, словно собственную дочь Ярославу. Девочка больше всего мечтает примирить весь мир благодаря украинскому "Щедрику", который пытаются стереть из ее памяти. И слова праздничной песни ведут к свету в сплошном мраке немецкого и советского порабощения.

Режиссером фильма выступила Олеся Моргунец-Исаенко ("Депортация 44-46", "Грубешевская операция"), а главные роли в фильме исполнили Яна Королева, Полина Громова, Евгения Солодовник, Кристина Ушицкая, Йоанна Опозда, Андрей Мостренко, Томаш Собчак и другие.

Фильм был готов к выпуску еще в 2021 году, а его мировая премьера состоялась в марте 2022 года. После этого лента проехалась по ряду кинофестивалей. Сейчас у "Щедрика" на IMDb довольно высокая оценка 8,2 балла из 10 на основе 48 отзывов.

Изумительный Морис

Amazing Maurice (Великобритания, Германия, 2022)

Семейный анимационный фильм "Изумительный Морис", снятый по роману британского писателя-фантаста Терри Пратчетта, рассказывает о сказочном мире, в котором некоторые животные обрели способность говорить. Среди них – рыжий кот-авантюрист Морис и стайка умных крыс. В компанию парня-сироты Кита они путешествуют из города в город, сначала "создавая" нашествие крыс, а затем искусно спасая город. Впрочем, однажды все идет не по плану, и героям приходится дать бой большому злу.

Сценарий к мультфильму разработал популярный американский сценарист и продюсер Терри Россио, ответственный за множество масштабных проектов, среди которых "Пираты Карибского моря", "Шрек", "Маска Зорро", "Годзилла", "Сокровище наций", оригинальный "Аладдин" и другие. Режиссерами фильма выступили немцы Тоби Хенкель и Флориан Вестерман.

В оригинальной версии главных героев фильма озвучивали Хью Лори ("Доктор Хаус", "Дживс и Вустер", "История Дэвида Копперфилда), Эмилия Кларк ("Игра престолов"), Дэвид Теннант ("Доктор Кто"), Дэвид Тьюлис (франшиза о Гарри Поттере), Джемма Артертон (Kingsman: Начало), Хью Бонневиль ("Аббатство Даунтон"), Химеш Патель ("Тенет", "Не смотрите вверх") и другие звезды британского кино. В украинском дубляже голоса героям дали такие звезды, как Анна Тринчер, Татьяна Парфильева, Евгений Таллер, Богдан Шелудяк, Виктория Маремуха, Иван Крышталь и Анастасия Елисеева.

Премьер "Изумительного Мориса" состоялась в ноябре 2022 года, фильм получил в целом положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 6,3 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – 83% одобрения от критиков.

Подробнее о фильме "Изумительный Морис" читайте в отдельном материале.

М3ГАН

M3GAN (США, 2022)

Научно-фантастический фильм ужасов "М3ГАН", спродюсированный студией Blumhouse и Джеймсом Ваном (создатель франшиз "Пила", "Астрал" и "Заклятие"), рассказывает о кукле нового поколения, созданной с помощью искусственного интеллекта высокотехнологичной игрушечной компанией. Уникальная игрушка сразу становится неотъемлемой частью жизни осиротевшей девочки. Разработанная, чтобы защищать свою владелицу, М3ГАН быстро эволюционирует от невинной куклы до неконтролируемой убийственной машины.

Главные роли в фильме исполнили Эллисон Уильямс ("Прочь", "Патрик Мелроуз"), Вайолет Макгроу ("Призраки дома на холме", "Друзья навсегда") и Ами Дональд ("Сладкоежка").

Режиссером фильма выступил Джерард Джонстоун, который до этого работал на сериальных просторах. Сценарий к фильму написал Акела Купер, который ранее писал сюжеты ко многим популярным сериалам, среди которых "Люк Кейдж", "Американская история ужасов" и "Гримм", а также к фильмам "Воплощение зла" и "Проклятие монахини 2".

Премьера фильма в США состоялась в начале декабря 2022 года. Поскольку лента получила в целом положительные отзывы и хорошо показала себя в прокате (на IMDb у него оценка в 6,1 балл из 10), то студия Universal допустила вероятность сиквела.

Седьмой секрет

7th Secret (США, 2022)

Этот романтический триллер рассказывает о молодой жене влиятельного адвоката, которая имеет все – богатство, красоту, любовь. Пока таинственный мужчина не предлагает ей жизнь, полную запретных удовольствий. Теперь женщина должна выбрать: либо сопротивляться и бежать, либо уступить своей покорной стороне, чтобы воплотить свои самые смелые фантазии и рискнуть своей идеальной жизнью.

Фильм вышел в прокат в США еще весной 2022 года и получил негативные реакции – на IMDb у него оценка 3,8 баллов из 10.

8 женщин

8 femmes (Франция, Италия, 2002)

В рамках ретроспективы украинские киноманы смогут посмотреть на больших экранах музыкальную детективную комедию "8 женщин" от режиссер Франсуа Озона ("Франц", "Бассейн"). Главные роли в фильме исполнили восемь знаменитых французских актрис – Катрин Денев, Изабель Юппер, Эммануэль Беар, Фанни Ардан, Людивин Санье, Вирджиния Ледоен, Даниэль Дарье и Фирмино Ришар.

События фильма происходят в 1950-х годах во французской провинции, где под Рождество в частном доме собирается большая семья. Но радость встречи омрачает страшное событие: хозяин дома найден мертвым в своей спальне. Отрезанные от окружающего мира восемь женщин, близких к хозяину дома, начинают самостоятельное расследование, ведь полиция приедет еще не скоро. Испуганные женщины начинают с подозрениями расспрашивать друг друга о том, что делала каждая из них в ночь убийства, однако параллельно наружу вырывается целая куча страшных семейных тайн.

Премьера ленты состоялась в начале 2002 года, вскоре после этого она получила "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале. Кроме этого, "8 женщин" получили еще целый ряд престижных наград и номинаций. На IMDb у фильма оценка 7 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 79% одобрения от критиков и 76% от зрителей.

Бледно-голубой глаз

The Pale Blue Eye (США, 2022)

В этом мрачном триллере мастер перевоплощений Кристиан Бейл, известный по фильмам "Американский психопат", "Машинист", "Бэтмен" и "Ford против Ferrari", играет роль ветерана-детектива Августа Ландора, который в 1830 году расследует серию убийств в Военной академии Соединенных Штатов в Вест-Пойнте. В этом ему помогает молодой курсант академии Эдгар Аллан По. Последнего сыграл Гарри Меллинг, наиболее известный по роли Дадли Дурсли в серии фильмов о Гарри Поттере.

Также в фильме сыграли Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы", "Корона", "Половое воспитание"), Шарлотта Генсбур ("Антихрист", "Нимфоманка", "Джейн Эйр"), Тоби Джонс ("Первый мститель", "Голодные игры", "Мир Юрского периода 2"), Роберт Дюваль ("Крестный отец", "Апокалипсис сегодня"), Фред Хехингер ("Улица страха", "Белый лотос") и другие.

Режиссером фильма выступил Скотт Купер, известный как режиссер фильмов "Сумасшедшее сердце" (2009), "Из ада" (2013), "Черная месса" (2015), "Враги" (2017) и "Ненасытный" (2021).

Мировая премьера фильма состоялась в конце декабря 2022 года, а с 6 января он станет доступен на Netflix. Сейчас фильм имеет смешанные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 6,5 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 64% одобрения от критиков и 80% от зрителей. В то же время он уже сумел окупиться в прокате почти в два раза.

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Кстати, также на этой неделе в украинском сегменте Netflix стала доступна украинская комедия "Сумасшедшая свадьба". Все три части. Не благодарите.

Также с 5 января сервис выпустит казацкий фэнтези "Максим Оса: Золото песиголовца", который, как утверждают его создатели, является первой в Украине экранизацией комикса.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияет комендантский час, воздушные тревоги и отключение электроэнергии.

Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают редко.

Что касается отключения электроэнергии, то в некоторых кинотетрах уже есть генераторы, поэтому фильмы показывают и во время отключений света. Если же в кинотеатре нет генератора и сеанс отменяют, тогда действует аналогичная система обмена билетов, как в случае с воздушными тревогами.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы января 2023 года – на этой неделе станут доступны новые сериалы "Калейдоскоп", "Ковбой из Копенгагена", "Несущая смерть" и состоится премьера мистического сериала "Мэйфейрские ведьмы".

Также предлагаем ознакомиться с подборками самых ожидаемых фильмов 2023 года, на которые обязательно стоит идти в кинотеатр, и самых ожидаемых сериалов 2023 года.

Марина Григоренко