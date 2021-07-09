За 40 лет в кино Том Хэнкс получил шесть номинаций на "Оскар", в двух из которых он победил.

9 июля 2021 года американскому оскароносному актеру, режиссеру и продюссеру Тому Хэнксу исполняется 65 лет.

По этому случаю УНИАН решил вспомнить самые знаковые роли оскароносного актера, которого Америка просто обожает. Судите сами, Хэнкс, которого к тому же в 2018 году признали лучшим актером всех времен, регулярно попадает в СМИ благодаря своим добрым и веселым поступкам. Так, на Рождество 2018 года актер зашел в ресторан быстрого питания перекусить и за свой счет угостил обедом всех клиентов заведения.

Большой / Big (1988)

Том Хэнкс дебютировал в кино в 1980 году в слэшере "Он знает, что вы одни", однако для настоящего прорыва ему понадобилось целых восемь лет. В 1988 году на экраны вышла мистическая семейная драма "Большой", рассказывающая о 12-летнем мальчике, который отчаянно мечтает поскорее стать взрослым. Однажды его мечта сбывается - он просыпается и обнаруживает, что превратился в 30-летнего мужчину. Роль последнего как раз и исполнил Том Хэнкс, за что он был отмечен своей первой из многих номинацией на "Оскар".

Филадельфия / Philadelphia (1993)

Свою следующую номинацию на "Оскар", на этот раз выигрышную, Хэнкс получил в 1994 году за главную роль в юридической драме "Филадельфия". Здесь он исполнил роль процветающего молодого адвоката Эндрю Бэккетта, которого уволили с работы после того, как менеджерам стало известно, что он больной СПИДом гомосексуал. Мужчина решает судиться с бывшим работодателем, однако все адвокаты отказываются ему помогать.

Форрест Гамп / Forrest Gump (1995)

Свой второй "Оскар" Том Хэнкс получил уже через год после первого - за главную роль в культовой трагикомедии "Форрест Гамп". Фильм рассказывает удивительную историю мальчика, которому в детстве диагностировали пограничную умственную отсталость и проблемы со спиной. Однако вскоре он обнаруживает способность быстро бегать, благодаря чему поступает в университет и становится успешным спортсменом. Потом он попадает на войну во Вьетнам, получает награду из рук президента США, попадает в многочисленные курьезные ситуации, становится знаменитым, успешно вкладывает деньги в акции Apple и, конечно, же встречает свою любовь.

Спасти рядовоого Райана / Saving Private Ryan (1998)

Четвертую номинацию на "Оскар" Хэнкс получил за главную роль в эпической военной драме "Спасти рядовоого Райана" режиссера Стивена Спилберга, описывающая события во время Нормандской операции Второй мировой войны. Хэнкс играет роль командира отряда, который отправляют с миссией спасти рядового Джеймса Френсиса Райана - единственного выжившего в боях сына женщины, уже потерявшей на войне троих детей.

Изгой / Cast Away (2000)

Еще один фильм, принесший Хэнксу номинацию на "Оскар" за главную мужскую роль - приключенческая драма "Изгой". Здесь он исполнил роль мужчины, который оказался единственным выжившим в авиакатастрофе и провел на необитаемом острове в Тихом океане пять лет.

Разумеется, это далеко не полный список ролей Тома Хэнкса, которыми он запомнился киноманам. Также были "Аполлон-13", "Зеленая миля", "Поймай меня, если сможешь", "Терминал", "Код да Винчи", "Облачный атлас", "Шпионский мост", "Новости со всего света" и "Прекрасный день по соседству", за который в 2020 году он получил свою шестую номинацию на "Оскар".

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Автор: Марина Григоренко