Закуски к пиву: рецепты самых популярных блюд к хмельному напитку

Есть большое количество разнообразных рецептов вкусных закусок.

Домашние закуски к пиву – хорошая альтернатива приобретенным в магазине.

Есть множество разнообразных рецептов вкусных закусок. Важно лишь решить, какая именно закуска для пива подойдет к конкретному месту и к моменту.

Луковые кольца в кляре

Лук белый крупный - 3 шт.

Мука - 250 г

Разрыхлитель - 1/2 ч.л.

Соль - 1 ч.л.

Перец черный - 1/4 ч.л.

Пиво светлое - 150 мл

Вода холодная - 2 ст.л.

Масло растительное - 1 л

Нарезать лук кружочками толщиной 7-8 мм. Разобрать на кольца и положить в холодную воду (1,5 литра).

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В 125 г муки добавить соль, перец, разрыхлитель для теста и перемешать. Добавить пиво, 2 столовые ложки воды и хорошо перемешать до однородного состояния.

Достать лук из воды на бумажное полотенце. Каждое кольцо обвалять в муке, затем в кляре и положить в хорошо разогретое на сковороде растительное масло. Жарить кольца лука до золотистого цвета, примерно 2-3 минуты на сильном огне.

Готовые кольца достать из масла и выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира. Подать луковые кольца можно с любимыми соусами.

Картофельные чипсы в микроволновке

Картофель - 2-3 шт.

Соль - по вкусу

Специи (по желанию)

Картофель очистить, нарезать ломтиками толщиной 1-2 мм.

Тарелку или поддон микроволновки застелить пекарской бумагой. Ломтики картофеля разложить в один слой. Оставить на 3-5 минут.

Подсушить картофельные чипсы в микроволновке в течение 4 минут при мощности 600 Вт. Но лучше все же следить, чтобы они не сгорели.

Готовые картофельные чипсы пересыпать солью или специями по вкусу.

Гренки из хлеба в духовке с чесноком

Хлеб ржаной - 300 г

Растительное масло - 50 г

Чеснок - 2 зубч.

Соль - по вкусу

Специи сухие - по вкусу

Хлеб лучше брать вчерашний или даже 2-3-дневный. Нарезать его на толстые брусочки.

Очистить несколько зубчиков чеснока и пропустить его чеснокодавку.

В чашу налить немного растительного масла и добавить к нему чеснок. Так же всыпать немного соли и сухих специй. Каждый кусочек слегка обмакнуть с разных сторон в масляную смесь.

Выложить брусочки хлеба на противень для запекания. Положить в горячую духовку при 150°С на 15-30 минут. В процессе следует контролировать, чтобы сухарики не подгорели. Можно их переворачивать. Готовые сухарики выложить на тарелку и можно угощаться.

Хрустящие куриные крылышки "Баффало"

Куриные крылышки - 600 г

Кукурузный крахмал - 3/4 ст.

Мука пшеничная - 1/4 ст.

Паприка молотая - 1 ч.л.

Чесночный порошок - 1 ч.л.

Кайенский перец - 0,5-1 ч.л.

Разрыхлитель - 2 ч.л.

Черный молотый перец - 1 ч.л.

Соль - 2 ч.л.

Вода - 2/3 ст.

Соус "Баффало" - 0,5 ст.

Крылышки тщательно вымыть, обрезать острую часть по сгибу и просушить бумажным полотенцем. В миску с крылышками насыпать 30 г крахмала и хорошо перемешать. Выложить их на решетку и оставить на 15 минут. Крахмал впитается, и крылышки высохнут.

Приготовление кляра. Соединить муку с крахмалом, специями, солью и разрыхлителем. Перемешать венчиком. Влить воду, взбить венчиком. Должна получиться однородная не очень густая масса.

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Крылышки партиями опускать в кляр.

Разогреть растительное масло до кипения (его должно быть столько, чтобы крылышки были полностью покрыты и жарились сразу со всех сторон). Жарить по несколько крыльев за раз в течение 8 минут.

Готовые крылышки положить на решетку или бумажные салфетки, чтобы убрать лишний жир. Затем полить крылышки соусом "Баффало" и подавать к столу горячими.

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