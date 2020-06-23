Известный одесский ресторатор Либкин в прямом эфире приготовил шашлык из говяжьей вырезки (видео)
Известный одесский ресторатор Савва Либкин рассказал и показал, как готовит шашлык из говяжьей вырезки.
«Каждый кусочек мяса я заворачиваю в жировую сеточку, добавляю на шампур перец чили и сало. Это мой любимый рецепт. Так мясо получается очень сочным и мягким», - рассказал Савва.
Прямой эфир проходил в одесском ресторане «Дача».
Рецепт
Шашлык из говядины
Ингредиенты на 4 порции:
- 1,5 кг говяжьей вырезки
- 200 г свиного сала
- 200 г жировой сетки
- 100 мл оливкового масла
- 1 средняя луковица
- 1 пучок петрушки
- 4 зубчика чеснока
- 1 ч.л. свежемолотого черного перца
- 4 лавровых листа
- Кусочек красного острого перца
- соль
Способ приготовления:
Для маринада толчем в ступке лавровый лист, перец и чеснок. Репчатый лук и красный перец измельчаем в пюре. Зелень петрушки мелко рубим. После чего все соединяем.
Говяжью вырезку зачищаем от жил, нарезаем на 50-граммовые кубики. Вымешиваем в маринаде, но не солим.
Оставляем в маринаде на сутки в холодильнике. Лучше при этом мясо завакуумировать.
Подмороженное свиное сало нарезаем квадратными ломтиками 4х4 см толщиной 2 мм.
Солим шашлык и плотно нанизываем на шампур, чередуя кусок мяса с ломтиком сала. Сверху шашлык обматываем жировой сеткой и сразу же жарим на раскаленных углях до готовности.
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