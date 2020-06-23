Известный одесский ресторатор Либкин в прямом эфире приготовил шашлык из говяжьей вырезки (видео)

«Каждый кусочек мяса я заворачиваю в жировую сеточку, добавляю на шампур перец чили и сало. Это мой любимый рецепт. Так мясо получается очень сочным и мягким», - рассказал Савва.

Известный одесский ресторатор Савва Либкин рассказал и показал, как готовит шашлык из говяжьей вырезки.

Прямой эфир проходил в одесском ресторане «Дача».

Рецепт

Шашлык из говядины

Ингредиенты на 4 порции:

Способ приготовления:

Для маринада толчем в ступке лавровый лист, перец и чеснок. Репчатый лук и красный перец измельчаем в пюре. Зелень петрушки мелко рубим. После чего все соединяем.

Говяжью вырезку зачищаем от жил, нарезаем на 50-граммовые кубики. Вымешиваем в маринаде, но не солим.

Оставляем в маринаде на сутки в холодильнике. Лучше при этом мясо завакуумировать.

Подмороженное свиное сало нарезаем квадратными ломтиками 4х4 см толщиной 2 мм.

Солим шашлык и плотно нанизываем на шампур, чередуя кусок мяса с ломтиком сала. Сверху шашлык обматываем жировой сеткой и сразу же жарим на раскаленных углях до готовности.