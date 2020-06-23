цей матеріал доступний українською

Известный одесский ресторатор Либкин в прямом эфире приготовил шашлык из говяжьей вырезки (видео)

19:04, 23 июня 2020
Праздники
88 0
Савва Либкин приготовил шашлык из говяжьей вырезки

«Каждый кусочек мяса я заворачиваю в жировую сеточку, добавляю на шампур перец чили и сало. Это мой любимый рецепт. Так мясо получается очень сочным и мягким», - рассказал Савва. 

Прямой эфир проходил в одесском ресторане «Дача».

Рецепт 

Шашлык из говядины

Ингредиенты на 4 порции:

  • 1,5 кг говяжьей вырезки
  • 200 г свиного сала
  • 200 г жировой сетки
  • 100 мл оливкового масла
  • 1 средняя луковица
  • 1 пучок петрушки
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 ч.л. свежемолотого черного перца
  • 4  лавровых листа
  • Кусочек красного острого перца
  • соль

Способ приготовления:

Для маринада толчем в ступке лавровый лист, перец и чеснок. Репчатый лук и красный перец измельчаем в пюре. Зелень петрушки мелко рубим. После чего все соединяем.

Говяжью вырезку зачищаем от жил, нарезаем на 50-граммовые кубики. Вымешиваем в маринаде, но не солим.

Оставляем в маринаде на сутки в холодильнике. Лучше при этом мясо завакуумировать.

Подмороженное свиное сало нарезаем квадратными ломтиками 4х4 см толщиной 2 мм.

Солим шашлык и плотно нанизываем на шампур, чередуя кусок мяса с ломтиком сала. Сверху шашлык обматываем жировой сеткой и сразу же жарим на раскаленных углях до готовности.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #шашлыки#рецепт