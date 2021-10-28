Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Киеве задержали учителя, который украл 19 ноутбуков в школе, где работал.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, во время инвентаризации сотрудники учебного заведения на улице Викентия Беретти обнаружили отсутствие 19 ноутбуков, о чем сразу сообщили в полицию.

Старший следователь Деснянского управления полиции Наталья Бакуменко отмечает, что полицейские проверили ломбарды, обнаружили похищенную компьютерную технику и установили лицо, причастное к преступлению.

"Мы выяснили, что в течение нескольких месяцев 42-летний учитель похищал имущество учреждения. После проведения необходимых следственных действий мы установили, что мужчина причастен к девятнадцати кражам ноутбуков. Своими действиями он нанес школе ущерб на сумму шестьдесят три тысячи гривен", - сообщила она.

Читайте такжеПод Киевом мальчик ударил 2-летнюю сестру топором (фото)В полиции отмечают, что начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Днепра родители заявили, что учительница неоднократно проводит уроки в нетрезвом состоянии.

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Автор: Надя Пришляк