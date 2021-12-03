Мужчина совершил нападение на прохожего возле метро / фото ua.depositphotos.com

В Киеве полицейские задержали жителя области, который ножницами ранил прохожего. 

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

Инцидент произошел в подземном переходе возле станции метро "Майдан Независимости".

На место прибыла следственно-оперативная группа, оперативные сотрудники и скорая медицинская помощь. Пострадавшего с колото-резаным ранением груди госпитализировали в больницу. 

Читайте такжеУбийство байкера в Киеве: суд вынес приговор бывшему чемпиону мира по борьбе сумоПолицейские опросили свидетелей и выяснили, что в подземном переходе между двумя мужчинами внезапно возник конфликт. Во время ссоры злоумышленник ножницами ударил в грудь оппонента и скрылся.

Правоохранители установили, что нападение совершил 33-летний житель Киевской области, ранее судимый за кражу. 

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение. Следователи сообщили задержанному о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы

фото Нацполиция

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные молодые люди разгромили популярный бар и избили охранников. 

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Автор: Людмила Жерновская