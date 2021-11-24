В полиции напомнили о необходимости замены шин.

В Киеве за вечер произошло более 25 дорожно-транспортных происшествий.

Об этом на странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий.

По его словам, с 17:00 на линию 102 поступило более 25 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.

Патрульные полицейские оформляют админматериалы на нарушителей и восстанавливают движение транспорта.

"Интересно, а вы заменили шины на зимние? Спасибо предусмотрительным водителям, которые это уже сделали и безопасно добрались вечером домой Однако, не все такие ответственные, что хорошо подтверждает количество вызовов о ДТП", - говорится в сообщении.

Снег в Киеве

23 ноября в Киеве прошел первый снегопад. Карта пробок столицы с первых минут осадков "покраснела", а цены на такси существенно подскочили.

По данным КГГА, на дороги столицы выехали 173 единицы техники, чтобы обработать проезжую часть и тротуары противогололедными средствами.

Автор: Людмила Жерновская