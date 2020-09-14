Первую партию ожидают получить уже в октябре.

До конца этого года столица получит 200 новых современных автобусов. 80 – длиной 12 метров и 120 автобусов длиной почти 19 метров.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы от СМИ.

«Мы обновляем парк общественного транспорта столицы. Даже в условиях борьбы с пандемией и кризиса, который она вызвала. До конца этого года город получит 200 новых современных автобусов. 80 – длиной 12 метров и 120 автобусов длиной почти 19 метров. Все автобусы с низким уровнем пола, что соответствует требованиям перевозки маломобильных пассажиров. Поставки состоятся на условиях лизинга. Первую партию – около 100 автобусов – мы ожидаем получить уже в октябре. Остальное – до конца года», - сообщил Виталий Кличко.

По его словам, ограничения, которые правительство ввело из-за попадания столицы в «оранжевую» зону, на график работы общественного транспорта не повлияют. И призвал киевлян соблюдать необходимые правила в общественном транспорте.

«Главное – люди должны понимать, что во время пандемии, общественным транспортом надо пользоваться в случае крайней необходимости – чтобы доехать на работу или по делам. Весь наземный общественный транспорт столицы курсирует и будет курсировать по привычному графику и расписанию. Кроме транспорта, движение которого временно изменили из-за ремонтных работ на дорогах. Информация об изменении маршрутов есть на сайте и на страницах в соцсетях КП «Киевпастранс»», – отметил Виталий Кличко.

Ежедневно на маршруты в столице выходят: 350 автобусов, почти 330 троллейбусов и 260 трамваев коммунального предприятия «Киевпастранс».

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Автор: УНИАН