Кличко рассказал, когда в Киеве начнут снимать карантин

Мэр столицы отметил, что Украина еще не достигла пика заболеваемости коронавирусом.

Киевской городской председатель Виталий Кличко заявил, что карантин в столице начнут снимать, когда заболеваемость COVID-19 пойдет на спад.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

«Я убежден, ограничительные меры мы ввели вовремя! Иначе - сейчас имели бы совсем другую ситуацию! Киев первым в Украине ввел ограничения с 11 марта. Сегодня у нас - 1122 случая заболевания на официальных более 3 миллионов жителей города. В Праге, где 1 миллион 3 тысчя жителей - сегодня почти 1700 больных. Там ограничения ввели 16 марта. В Минске, где не объявили карантин и где живет почти 2 миллиона человек - более 3 тысяч больных. Я говорил на днях с мэром Гамбурга. 28 февраля в них зарегистрировали первого больного. Ограничение ввели 16 марта. Сегодня в Гамбурге - более 4300 больных и более 120 человек умерли», - отметил он.

Кличко добавил, что относительно небольшое количество инфицированных коронавирусом в Киеве и Украине по сравнению с другими странами является заслугой каждого, кто соблюдает карантин, и является следствием вовремя введенных ограничений.

«Мы начнем снимать введенные ограничения тогда, когда болезнь пойдет на спад. Пика (заболеваемости - УНИАН) Украина еще не достигла, и на сегодняшний день главное - уберечь жизни людей, это ключевая задача», - подчеркнул мэр.

Как сообщал УНИАН, в Киеве по состоянию на 24 апреля подтверждено 1122 случая заболевания COVID-19 за последние сутки - 63.