В Киеве часть улицы Пушкинской перекроют для движения до конца весны

7 марта работы начнут на участке между улицей Льва Толстого и бульваром Тараса Шевченко.

В Киеве на части улицы Пушкинской перекроют движение с 7 марта по 31 мая в связи с капитальным ремонтом.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

В частности, в субботу работы начнут на участке между улицей Льва Толстого и бульваром Тараса Шевченко.

«Во время ремонта движение по части улицы будет перекрыто. Однако жители улицы Пушкинской, спецтранспорт и автомобили, используемые для обслуживания, смогут заезжать в ремонтную зону», - говорится в сообщении.

Объехать перекрытый участок можно по маршрутам: ул. Л.Толстого - ул. Владимирская - б-р Т.Шевченко - ул. Пушкинская; ул. Большая Васильковская - ул. Крещатик - ул. Б.Хмельницкого - ул. Пушкинская.

Работы продлятся до конца мая, но по возможности движение восстановят ранее.